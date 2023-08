Test: Samsung Galaxy Watch 6 Classic – Tillbaka till framtiden

Betyg: 6/10 Skärmen

Tillförlitliga mätvärden

Styrringen runt urtavlan Batteritid och prestanda

Lynnig trådlös laddning

En funktion som utvecklats i Watch 6-serien är analysen av din sömn. För att dra nytta av detta fullt ut och inleda min sömncoachning kräver klockan att jag sover med den på armen i 7 nätter, både nätter då jag har arbete dagen efter och nätter till lediga dagar.

Det här får jag ange genom att berätta i inställningarna vilka veckodagar jag är ledig och vilka jag jobbar, men det finns inga ytterligare val. Har du mer flexibla eller oregelbundna arbetstider blir klockan ovetandes om det. Det tar för mig åtta nätters sömn innan min analys är klar och jag får veta att jag sover som ett lejon. Det, berättar telefonen, innebär att jag har hälsosamma sömnvanor, sover vid regelbundna tider, tillräckligt länge och att jag sover djupt. Ändå inleder klockan en sömncoachning som innebär att jag får råd om att äta frukost, undvika mellanmål och tupplurar under dagen, avstå från alkohol och så får jag en tid när den tycker att jag ska vakna. 07.00, vilket jag lyder. Eftersom jag redan från början hade bra sömnvanor känner jag dock inte att telefonens uppmaningar hjälper mig.

Egen sömn- och hälsoapp

Istället för att förlita sig på Googles hälsofunktioner integrerade i Wear OS, då under ledning av Fitbit, så har Samsung sin egen hälso- och träningsapp i form av Samsung Health. Det är här, i din telefon då, som allt från sömn till steg, träningspass och annat samlas. En hel del går att se direkt i klockan också men det blir givetvis enklare att få översikt i den större telefonskärmen.

I Samsung Health kan du dela dina framsteg löpande med vänner som använder samma app. Dessutom stöds synkronisering av data till Google Health Connect med stöd för Fitbit och Google Fitness. Direkt i Samsung Health kan jag även logga in och välja att dela mina träningspass till träningsappen Strava. Det här gör alltså att du kan dela dina träningspass och få peppande kommentarer, jämföra dig med vännernas tärning och det utan att de också behöver ha Galaxy Watch eller Samsung Health.

Kräver Android, helst Samsung

I samspelet mellan klocka och telefon har Samsung sedan övergången till Wear OS avskaffat stödet för Iphone. Anledningen är enligt Samsung att begränsningarna var för många och att de inte kunde erbjuda en tillräckligt bra användarupplevelse för IPhone-användare med Samsung-klocka. Andra tillverkare av klockor med Wear OS har dock tagit andra beslut och till exempel Fossil och Mobvoi Ticwatch behåller Iphone-stödet.

Här i Galaxy Watch 6 Classic krävs dock alltså en Android, eller allra helst en Samsung-mobil. Grundfunktionerna fungerar i alla modernare Androider, men EKG- och blodtryckmätning kräver den separata appen Health Monitor och den är bara tillgänglig i Samsungs egen appbutik Galaxy Store. Ett effektivt sätt att stänga ute användare av andra Android-telefoner, alltså. Just blodtryckmätningen kräver dessutom att klockan kalibreras genom att du använder en riktig blodtryckmätare med manschett.

Träningsmätningen och de data klockan samlar in om min sömn och andra hälsovärden ser ut att vara tilförlitliga. När jag detaljgranskar mina löprundor på kartan i Samsung Health svajar linjen till ibland och genar genom hus, precis som många andra smartklockor, men avvikelsen är aldrig störande stor. Sömnmätningen är för det mesta tillförlitlig och den visar hur länge jag legat i sängen, men även verklig sovtid och hur den fördelat sig mellan djupsömn och lättare sömn. Några gånger skiljer det sig mot vad jag själv märkt och till exempel en natt när jag lägger mig vid midnatt säger klockan att jag kom i säng först 01.17.

Utöver träning och sömn kan klockan även mäta til exempel stressnivå, kontinuerlig puls och blodsyrehalt, samt kropssamansättning. Det senare innebär att den estimerar kroppsfett, skelettmuskulatur, vatten och så vidare. De värdena får jag genom att hålla fingrarna på klockans två knappar och värdena överensstämmer ungefär med vad min smarta våg hemma säger, så de verkar stämma.

Galaxy Watch kan upptäcka och mäta träningspass automatiskt, så att jag inte aktivt behöver göra det. Din aktivitet sammanfattas och utvärderas i tre kategorier, steg, aktivitetsminuter och aktivitetskalorier, där du förhoppningsvis ska uppnå de mål som satts varje dag.

Blandar Google med eget

Ser vi till mer generella funktioner erbjuder Galaxy Watch 6 Classic en blandning av Samsungunika funktioner och Google-tjänster. När jag startar klockan första gången föreslår den en rad appar att ladda ner i klockan, men tittar även efter vilka av de appar jag har i telefonen som finns även till klockan. Någon stor tillväxt av appar för Wear OS har egentligen inte skett sedan systemet återintroducerades som ett samarbete mellan Samsung och Google. Gmail och Google Kalender är utlovade appar som ska komma, men finns ännu inte till klockan. Finns och fungerar gör däremot Spotify med möjlighet till musik offline, Google Maps, Whatsapp, Strava och Samsungs egen webbläsare Samsung Internet. Systemet känns alltså mer färdigt nu än för några år sedan och Google Assistant som det tidigare varit problem med fungerar nu, även på svenska och även när jag provar på förra årets Galaxy Watch 5 Pro. Assistenten kräver givetvis uppkoppling, men det fungerar bra till exempel när jag vill ställa en timer eller göra andra enklare uppgifter. Svaren från assistenten får jag i form av utrop i den inbyggda högtalaren i klockan. Inomhus fungerar det bra, men när jag är ute och springer och träningsappen ger mig lägesrapporter i röstform är det för svag volym för att det ska höras bra utan hörlurar.

I klockan och i samspelet med mobilen bidrar Samsung med en rad egna funktioner. Jag kan förutom att lyssna på Spotify även ladda in musikfiler via telefonen och jag kan synka så att bilder jag har i telefonen kan visas även i klockan. Givetvis kan jag även använda klockan som fjärravtryckare till mobilens kamera, så länge jag befinner mig inom bluetoothavstånd från telefonen. Vi har Samsungs egen betaltjänst Samsung Wallet, men även Google Wallet, här finns Samsungs smarta hem-app SmartThings, men även tillgång till Google Home för liknande funktioner.

I själva klockan får jag tillgång till funktioner antingen direkt genom att välja i applistan, eller genom att svepa fram widgets direkt från urtavlan. I Galaxy Watch 6 Classic har ju även den rörliga ringen runt urtavlan gjort comeback, vilket gör att man inte är helt hänvisad till bara pekskärmen. Ringen förenklar när man ska bläddra och välja i längre listor och fungerar både i vertikal och i horisontell led.

Den ringen gör alltså navigering snabb och smidig. Ser vi till batteritid och prestanda kunde dock Wear OS prestera betydligt bättre än det gör. Jag använder konstant klockan med aktiv låsskärm, så skärmen alltid visar tid och de viktigaste funktionerna, men när jag då lyfter på armen och klickar på skärmen med fingret tar det ofta två tryck innan klockan ens reagerar. Jag behöver alltså först trycka en gång för att väcka klockan, sedan en gång till för att svepa eller klicka på det jag ville göra.

Batteritiden när jag har always on display igång, samt kontinuerlig puls- och blodsyremätning är ungefär ett dygn, ibland mindre beroende på hur mycket jag tränar. En natts sömnmätning från midnatt till 07 dränerar batteriet på cirka 15 procent batteri och ett träningspass utomhus med gps aktiv en timme tar ungefär 10 procent batteri. Det här kan dock variera. Eftersom den klocka jag får testa inte har e-sim kan jag inte uttala mig om batteritiden med den typen av uppkoppling. När det är dags att ladda använder du den medföljande laddaren eller en vanlig trådlös laddare. När jag testar just det så fungerar det bara på en av de fyra trådlösa laddare jag har tillgängliga. Samma sak när jag provar med omvänd trådlös laddning från två mobiler. Det fungerar från Samsung men inte från en Xiaomi, så stödet för trådlös laddning med Qi-standard är inget du kan räkna med.

Galaxy Watch 6-serien tar små steg mot en fullkomlig upplevelse, men klarar fortfarande inte att imponera på särskilt många områden jämfört med konkurrenterna.