Test: Sandberg Powerbank USB-C PD 130W 50 000 – Maxad powerbank

Betyg: 7/10 Enorm batterikapacitet

Kan ladda flera enheter samtidigt Ingen trådlös laddning

Tung

Powerbanken är ofta en avvägning mellan kapacitet och vikt. En liten och smidig powerbank är bra att ha men tar snabbt slut. Vill du ha en som räcker till flera laddningar väger den ofta mer än mobilen. Men varför inte gå all in och skaffa en powerbank som väger dryga kilot?

Sandberg Powerbank USB-C PD 130W 50 000 som det fullständiga namnet är, har en batterikapacitet på 50 000 mAh. Det motsvarar 10-20 laddningar av en mobil. Kanske mer intressant i sammanhanget är att du kan ladda mer än en enhet samtidigt. Till exempel en dator. Ja, laddaren har stöd för USB PD som räcker till att ladda de flesta laptops via USB C. På ena kortsidan finns hela sex portar, såväl USB C som vanlig USB, där du kan använda fem samtidigt, bara du har sladdar till det. Portarna är föredömligt pedagogiskt uppmärkta med vilken uteffekt de har, så att du vet vilken du måste använda om du vill ladda datorn eller snabbladda mobilen. Två korta sladdar följer med, en med USB C i bägge ändar, en med vanlig USB och USB C.

Hela powerbanken känns robust och Sandberg ger 5 års garanti på den.

Enheten har en liten rem som du kan bära den i, och en display som visar hur många procents laddning den har kvar vilket jag särskilt uppskattar. Slutligen har den som bonusfunktion en hyfsat stark ficklampa på 2 watt. Jag hade gärna sett att displayen visade med vilken effekt den laddade också samt att man slängt med trådlös laddning också.

Powerbanken är gott och väl tillräckligt stor och stabil för att man bekvämt skulle kunna lägga en mobil ovanpå den, och visst hade det varit smidigt att kunna ladda utan att ens behöva koppla in någon sladd.



Jag passar på att använda Sandberg Powerbank USB-C PD 130W 50 000 för att kunna jobba på längre pendeltågsresor. Det är grymt att ha med sig sin egen strömförsörjning till laptopen och inte behöva ta med datorladdare eller leta eluttag på tåget, och jag kan se många användningsområden där jag har nytta av powerbanken.

Tyvärr innebär de flesta av dessa användningsområden att jag också bär runt på enheten i min ryggsäck under längre tid. Sandberg påpekar att den inte väger så mycket mer än en normal vattenflaska, och det är sant men vattenflaskan är ju också med. Och mobilen, och datorn som jag tidigare nämnde. Det blir helt enkelt en väldigt tung ryggsäck, kanske för tung för mig, det går inte att komma runt.

Men det visste jag ju egentligen redan när jag beställde in Sandberg Powerbank USB-C PD 130W 50 000 för test.