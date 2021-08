Allt om Samsung Galaxy Watch 4 & Watch 4 Classic med nya Wear OS

Den nya Galaxy Watch 4-serien från Samsung består av två klockor i vardera två olika storlekar. Galaxy Watch 4 är en klocka i aluminium medan Galaxy Watch 4 Classic är gjord i rostfritt stål och dessutom har en boettring du kan rotera för att styra klockans gränssnitt, utöver då via pekskärmen och knapparna.

Wear OS

Den stora nyheten med Watch 4-serien är så klart att klockorna numera kör Googles operativsystem Wear OS i den nya version som Google och Samsung utvecklat tillsammans. Samsung kallar det själva för Wear OS Powered by Samsung och det innebär att klockorna har Samsungs eget One UI Watch som gör klockorna mer lika de egna telefonernas gränssnitt. Det här innebär för det första att både Google och Samsung bidrar med appar i klockan som Google Maps och Samsungtjänster som Samsung Pay och röstassistenten Bixby. Senare ska det även bli möjligt att själv välja röstassistent, så du kan använda Google Assistant istället, men den blir tillgänglig först senare via Googles appbutik Google Play. Vid säljstart av Galaxy Watch 4-serien är det Bixby som gäller som röstassistent. Att Samsung anpassar gränssnittet medför också att inställningar från telefonen kan följa med automatiskt till klockan. Det handlar om väldigt grundläggande saker och gäller alarm och blockerade nummer, så blockerar du ett nummer i telefonen vet även klockan om det och hindrar samtalet från att komma fram.

Utöver Googles och Samsungs egna appar finns även tredjepartsappar och när du laddar ner en ny app till din Android-telefon så kommer klockappen, om det finns en sådan, att laddas ner automatiskt till din klocka. Bland de appar som presenterats finns träningsappar som Strava och Adidas, men även Spotify som i Galaxy Watch 4 har stöd även för lyssning offline, så du kan ladda ner och lyssna på musik även utan uppkoppling. Till skillnad från tidigare så fungerar nya Galaxy Watch enbart med Android-telefoner och det krävs att telefonen har Googles tjänster, så varken Iphone eller Huaweis telefoner stöds.

Hälsa och träning

I nya Wear OS är det Fitbit, som ju numera är en del av Google, som bidrar med många av hälso- och träningsfuntkionerna. Samsung påpekar själva att fokus i klockorna är att ge dig en bättre helhetsbild av din hälsa och att hälsa är olika saker för olika användare. Utöver att Galaxy Watch 4-serien kan mäta 100 olika träningsformer kan klockorna så klart även mäta hur du sover och de kan upptäcka om du snarkar och de kan mäta blodets syresättningsnivå konstant under hela tiden du sover. Klockorna är dessutom utrustade med en ny sensor som Samsung kallar Samsung Bioactive sensor, där tre sensorer kombineras i en. Det är pulsmätare, ekg och BIA-sensor i ett, där den senare ska ge dig en helhetsbild av kroppens sammansättning och den tillsammans med nya algoritmer gör att klockan kan presentera information om till exempel fettprocent och andelen vatten du har i kroppen.

Batteritiden i klockorna ska vara upp till 40 timmar och när du sedan laddar ska det gå att ladda fullt på ungefär två timmar. Säljstart för klockorna i Galaxy Watch 4-serien är den 27 augusti och de kommer både i versioner med e-sim som därmed är mer fristående och i versioner med bluetooth som då är beroende av uppkoppling via din telefon. Den billigaste klockan, Galaxy Watch 4 40 mm utan e-sim kostar 2790 kronor och sedan finns det klockor hela vägen upp till den dyraste Galaxy Watch 4 Classic med e-sim för 4690 kronor.

Fakta Samsung Galaxy Watch 4 och Watch 4 Classic

Mått: Watch 4, 40mm: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, Watch 4, 44 mm: 44,4 x 45,3 x 9,8 mm, Watch 4 Classic 42 mm: 41,5 x 41,5 x11,2 mm, Watch 4 Classic 46 mm: 45,5 x 45,5 x 11 mm

Vikt: Watch 4, 40mm: 25,9 gram, Watch 4, 44 mm: 30,3 gram, Watch 4 Classic 42 mm: 46,5 gram, Watch 4 Classic 46 mm: 52 gram

Plattform: Exynos W920, tillverkad i 5 nm-process

Material: Aluminium (Watch 4), Rostfritt stål (Watch 4 Classic)

Operativsystem: Google Wear OS

Arbetsminne: 1,5 GB RAM

Lagring: 16 GB

Skärm: Watch 4, 40mm: 1,19 tum 396 x 396 pixel 330 ppi, Watch 4, 44 mm: 1,36 tum 450 x 450 pixel 330 PPI, Watch 4 Classic 42 mm: 1,19 tum 396 x 396 pixel 330 ppi, Watch 4 Classic 46 mm: 1,36 tum 450 x 450 pixel 330 PPI

Batteri: Watch 4, 40mm: 247 mAh, Watch 4, 44 mm: 361 mAh, Watch 4 Classic 42 mm: 247 mAh, Watch 4 Classic 46 mm: 361 mAh

Sensorer: Accelerometer, barometer, gyro, geomagnetisk sensor, ljussensor, Samsung Bioactive Sensor 3-i-1: optisk pulsmätare, ekg och bia-sensor (analys av kropssammansättning tex andelen fett)

Priser:

Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE: 4 690 kr

Galaxy Watch4 Classic 46mm BT: 3 990 kr

Galaxy Watch4 Classic 42mm LTE: 4 390 kr

Galaxy Watch4 Classic 42mm BT: 3 790 kr

Galaxy Watch4 44mm LTE: 3 690 kr

Galaxy Watch4 44mm BT: 2 990 kr

Galaxy Watch4 40mm LTE: 3 290 kr

Galaxy Watch4 40mm BT: 2 790 kr