Samsung Unpacked: Här följer du lanseringen live i eftermiddag

Lanseringen går at följa direkt via Youtube nedan och det är relativt känt redan vad vi kommer att få se. Rubriken för lanseringen är "Gör dig redo att vika upp" och de flesta är överens om att det här betyder nya vikbara telefoner. Samsung har ju pratat öppet om att vikbart är det de satsar på mest nu och att vi inte kommer att få se någon ny Note-mobil nu i höst. Dessutom har Samsung varit öppna med att smarta klockor ska lanseras och det handlar så klart om de nya klockorna med Wear OS. Detaljerna kring allt detta får vi klockan 16.00 idag via livestreamen nedan.