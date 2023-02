Test: Apple Homepod – Maxat och mixat

Ljudet är wow. Det får jag höra flera gånger från andra som går förbi när jag testar högtalaren och upprepade gånger får jag frågan, det är bara den som låter, inte båda två? Ja, för Homepod kan stereokopplas om du har två, vilket jag har, men även användas separat.

Från att inte ens ha sålts i Sverige har Homepod snabbt blivit något att räkna med. Vi testade nyligen Homepod Mini när den släpptes i Sverige sent i höstas och sedan dess har Homepod-familjen inte bara utökats med denna större modell utan även fått nya färdigheter.

Vet värmen

Temperatursensorn som finns i Homepod och som numera aktiverats även i Homepod Mini gör att högtalaren vet temperatur och luftfuktighet, information som kan användas i ditt smarta hem. Starta en fläkt eller aircondition om temperaturen når över 25 grader, eller sätt igång elementet automatiskt när det blir för kallt. Det är exempel på vad som går att göra. Apple och Homepod stödjer den nya Matter-standarden för smarta hem och det gör att fler enheter framöver går att enkelt ansluta. Jag provar ett smart Matter-styrt eluttag som gör att jag kan styra valfria anslutna elprylar och det är enkelt att ansluta både till Google Home och till Apple Homekit och styra från valfri enhet.

Låter bra

En så här stor högtalare bara ska låta bra och det gör den, dessutom överraskande bra. Jag var överraskad när jag testade Homepod Mini över dess ljud i förhållande till storleken. Denna stora Homepod har samma välbalanserade ljud i hela volymspannet samtidigt som verkliga ljudresurser finns här på ett helt annat sätt än i Mini. Vi får en tydlig, djup bas samtidigt som musikens alla nyanser finns kvar. I vissa fall tycker jag till och med att basen blir för stark och i inställningarna i Hem-appen finns valet att minska basen. Jag hade möjligen önskat mig mer av ett steglöst reglage i en equalizer.

Homepod rymmer en större bashögtalare och fem diskanthögtalare riktade så att du får lika bra ljud oavsett var du står i förhållande till Homepod. Det ska bli lika bra ljud oavsett om högtalaren står vid en vägg, för ljudet anpassas i realtid, eller om du ställer Homepod mitt i rummet. Högtalaren kräver dock sladdanslutningen och eftersom den är en och en halv meter och eluttag kanske oftast sitter vid väggen är nog en placering vid väggen enklast. Oavsett placering får jag hur som helst bra ljud.

Ihopkopplad

Att Homepod är gjord för att fungera tillsammans med andra Apple-produkter är så klart ingen överraskning. I inställningsmomentet i Apples Hem-app får jag välja i vilket rum högtalaren står och när jag placerar den i samma rum som Apple TV föreslår appen att jag ska använda högtalaren som tv-högtalare. På samma vis får jag förslaget att stereo-parkoppla två Homepods om de placeras i samma rum.

Att Homepod är gjord för att funka tillsammans med Apple-enheter innebär att det är Hem-appen i Iphone eller Ipad som hanterar inställningarna, men de är även lätt tillgängliga i Ios generellt. Tyvärr inte alltid helt intuitivt att använda. Vid flera tillfällen hävdar Hem-appen envist att “Spelar inte” trots att den spelar för fullt och andra gånger reagerar inte högtalaren när jag för Iphone mot den för att föra över musik som spelas från telefonens högtalare till Homepod. Vidare serverade min Iphone en bukett av intetsägande felmeddelanden när högtalarna skulle kopplas in och det var bara upprepade försök, omstarter och återställningar som till slut och utan förklaring lyckades.

Här och där

Det är ändå enkelt att hemma kontrollera var musiken ska spelas. Homepod och Homepod Mini fungerar som multirumhögtalare och för det mesta fungerar det perfekt. Jag kan direkt i Iphone välja vilka högtalare som ska spela samma ljudkälla, utan då att gå runt till respektive högtalare. Har jag en låt igång i Spotify i telefonen kan jag gå runt och toucha de högtalare jag vill sprida musiken ifrån eller välja olika musik i olika rum.

Alla de här funktionerna förutsätter dock att du och andra i hushållet som vill lyssna använder Iphone och allra helst även Apple Music. När jag pratar med röstassistenten Siri i högtalaren kan hon spela musik från Apple Music, men inte från Spotify. Vill jag lyssna på Spotify får jag alltså starta musiken i min telefon och sedan föra över den till högtalaren, för spelas väl något i Iphone, oavsett ljudkälla är det inga problem att få över den till Homepod.

Siri hör fel

Jämfört med andra röstassistenter (läs Google Assistant) är tyvärr Siri i Homepod mycket begränsad. Jag drabbas ständigt av missförstånd och felmeddelanden. Även artister och låtar som finns i Apple Music har Siri svårt att förstå och de gånger det fungerar och Siri bekräftar vad som ska spelas har hon ofta ett uttal som antyder att hon inte vet alls vad eller vem hon pratar om. Tar vi tillfället i akt att jämföra Homepod och Airplay med andra typer av wifi-högtalare innebär även Airplay en begränsning. Spelar jag musik från Spotify till Homepod så avbryts uppspelningen om jag öppnar en app som till exempel Tiktok med ljud. Då kommer Tiktok-ljudet i Homepod och musiken tystnar. Det skiljer sig från Google-högtalare eller Sonos där du kan spela musik separat, oberoende av vad du gör med telefonen.

Utöver att fungera som högtalare fristående, i stereopar och som tv-högtalare fungerar som sagt Homepod även som en hubb för det smarta hemmet. Det gör att du kan styra anslutna produkter inte bara i Apples Hem-app när du själv är hemma utan dessutom på distans, var du än är. När du är hemma kan du styra musiken, förutom via app i telefonen, även via touchytan på toppen av högtalaren. Ett tryck pausar eller startar uppspelningen igen, dubbeltryck byter till nästa låt och ett långt tryck kallar på Siri. Plus- och Minus-symbolerna höjer respektive sänker så klart volymen när du trycker där.