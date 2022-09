Test: Audio Pro A10 MkII – Mångsidig högtalare med multirum

Det här är en speciell högtalare som ger dig extra friheter. Många gånger när vi väljer högtalare måste vi först tänka på varifrån vi vill spela musik. Har du en Android-telefon ligger det nära till hands att välja en högtalare du kan casta till direkt från telefonen. Att casta till högtalare fungerar även från många Iphone-appar, men inte alla, så med en Iphone och kanske en Mac-dator blir en högtalare med Apple Airplay-stöd intressant. Är ni en familj med Iphone och Android blandat blir det så klart ännu krångligare att välja något som passar alla.

Audio Pro A10 Mark 2 som den här högtalaren heter eliminerar de här problemen eftersom den har stöd för alla relevanta tekniker. Du behöver alltså inte stänga in dig i en tillverkares ekosystem, så om du har Iphone idag och byter till Android om några år, eller vice versa, så kommer högtalaren fungera fint med din telefon både idag och i framtiden. Dessutom har den riktigt bra ljud, vilket ju knappast gör saken sämre.

Onödigt krångligt komma igång

Med så många olika anslutnignssätt blir starten lite krånglig innan vi är igång. Beroende på hur du vill ansluta har du olika vägar att gå. En av dem är Audio Pros egen app och den skulle må bra av en översyn. Jag möts av både felmeddelanden och helt blank skärm utan förklaringar innan jag efter några försök är igång och faktiskt får musik ur högtalaren. I de här lägena är en instruktionsbok bra, en med tydliga instruktioner och där fallerar Audio Pro en aning. I det lilla häftet som kommer med står det till exempel att jag i Iphone ska starta appen Hem, Apples egen app som följer med Iphone från start, och sedan följa instruktionerna, men de instruktionerna jag får där låter mig inte ansluta högtalaren. Det är först när jag istället installerar via Audio Pros egen app som Apple-inställningen följer med på köpet. Positivt är att alla anslutningsmöjligheter till högtalaren existerar sida vid sida. Jag kan alltså lyssna via Chromecast och sambon kan börja spela musik via Airplay utan att högtalaren behöver ställas om på något sätt.

Till slut är jag i alla fall igång. Högtalaren har riktigt bra ljudresurser och kan utan tvekan fylla ett helt rum. Ljudbilden kan du justera i appen och jag drar ner basen ett steg för att få ett enligt mitt tycke mer balanserat ljud, men det kan ju vara en smaksak och baserat på vilken musik du lyssnar på.

När du vill spela musik kan du utgå från din musik i telefonen, från Audio Pro-appen eller från högtalaren i sig och dess fyra snabbknappar – presets. Du är alltså inte beroende av en telefon över huvud taget, vilket kan underlätta. Genom Audio Pros app kan jag ställa in vad som ska spelas via de olika snabbknapparna på själva högtalaren. Det kan vara radions P1, någon annan radiokanal som streamas, en specifik spellista på Spotify eller något annat som är tillgängligt. Det är enkelt att spara ett förval. Det gör du genom att helt enkelt hålla in en av snabbvalsknapparna när det du vill spara spelas upp.

Högtalaren kan även spela lokalt lagrade ljudfiler på telefonen via wifi, men de är inte tillgängliga att lägga till som snabbval via snabbknapparna eftersom det förutsätter att en enskild telefon är ansluten.

Högtalaren stödjer även bluetooth så du kan spela direkt från telefonen och på toppen låter knapparna dig växla mellan funktionerna, spela upp och pausa. På baksidan av högtalaren finns ett fäste så att du kan montera högtalaren i taket eller på väggen. I botten på baksidan finns även en ingång för 3,5 mm och anslutna enheters ljud kan spelas i flera högtalare så länge den högtalare där enheten anslutits är inställd som master i högtalargruppen.

Detta samlat gör Audio Pro A10 MkII till en ovanligt mångsidig högtalare, prisvärd och med bra ljud.