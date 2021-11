Test: Ikea Symfonisk Lampa (2021) – högtalare från Sonos

Det är två år sedan Ikea och Sonos först introducerade sitt samarbete, då i form av två högtalare: en bokhyllehögtalare och en kombinerad högtalare och bordslampa. Sedan dess har vi även hunnit testa nykomlingen i serien, Symfonisk Tavelram, men nu är det högtalarlampan som kommit ut i en ny, färbättrad version, som dessutom är billigare än den första lampan.

Tydligaste förändringen är att Ikea har filat på koncept och utseende. Grunden är dock densamma och tanken med hela Symfonisk-serien är att du ska kunna möblera enklare och inreda med högtalare utan att de tar upp onödig golvyta. Du ska alltså kunna utnyttja den yta du har, på golv, bord och i bokhyllor mer effektivt. Utmaningen, för Ikea och Sonos i det här sammanhanget, är att utnyttja de förutsättningarna för att servera bra ljud. För högtalare i okonventionella format är inte de lättaste att få bra ljud i, vilket vi märkte framförallt med Symfonisk Tavelram.

Sonos i grunden

Ikea Symfonisk Lampa är i grunden en Sonos-högtalare, vilket gör att du använder Sonos-appen för att koppla in den och det innebär även att den ansluter till andra Sonos-högtalare som del i ett multirumsystem om du vill det. Här finns därmed stöd för att spela upp valfritt ljud via Airplay från en Apple-enhet, men högtalaren saknar både bluetooth och Chromecast-stöd. Oavsett om du har en Iphone eller en Android kan du dock spela upp via Sonos-appen och till den kan du ansluta Spotify, Apple Music, Tidal liksom en rad olika podcast- och radiotjänster, så det mesta går helt enkelt att spela.

När vi testar Ikea Symfonisk så gör vi det ur ett mobilt perspektiv med utgångspunkten att du använder mobiltelefonen som din främsta musikkälla. Generellt kan man säga att Sonos ligger lite efter på just det här området, just eftersom de saknar både bluetooth och Chromecast, även om som sagt det mesta utgår från Sonos-appen i din mobil. Värt att påpeka är även att högtalaren i sig saknar röststyrning, men Sonos har stöd för Google Assistant, så har du till exempel en separat Google-högtalare så kan du prata med den, eller direkt med din mobil för den delen, för att styra även Sonos-högtalaren.

Att komma igång

Det är enkelt att komma igång och när jag packar upp lampan så är det, trots att det här handlar om Ikea, inget direkt att montera. Det enda du gör är att skruva på lampskärmen och sätta i sladden. Lampfoten säljs separat och du får själv välja till en skärm i glas eller tyg. Såväl fot som skärm finns i svart eller vitt, vilket alltså gör att det finns fler valmöjligheter än med tidigare modellen och överlag känns den här nya mer finslipad och genomtänkt. Du tänder själva lampan med en liten knapp på framsidan och på baksidan sitter knapparna för att ställa in högtalaren. Den modell jag testar är svart med svart lampskärm i glas. Lampskärmen är, kan man säga, dubbel, i den mening att det både är en frostad vit skärm i glas och en yttre mörk glasskärm. Den yttre är klar, till skillnad från den yttre i den vita varianten som istället är frostad.

Bra pris och bra men inte fantastiskt ljud

Ljudet i högtalaren är fint utan att riktigt imponera. Det har tydliga såväl i omfång som när det gäller basresurser och drar vi på med volym så håller inte dynamiken jämna steg. Det är alltså ingen högtalare som fyller hela rummet med musik. Inget man använder för att riktigt njuta av musik eller förlitar sig på när det är dags för fest. Med det sagt är det sett till priset, ett bra köp.