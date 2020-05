Test: Apple Ipad Pro (2020) – På gränsen till dator och mer än så

De två mest spännande sakerna hittar vi egentligen utanför själva Ipad Pro. I grunden är surfplattan en rysligt högpresterande sådan, men det är tangentbordet och kanske i viss mån även Lidar-sensorn som känner av omgivningen och ska förbättra egenskaperna för AR-appar.

När första Ipad Pro lanserades fick den mycket uppmärksamhet för att prestandan sades överträffa den på många bärbara datorer. Gott så, men prestanda i sig är ju ingen garant för att faktiskt få jobbet gjort om förutsättningarna att utnyttja den till fullo saknas. Det här känns det som Apple tagit tag i med Ipad OS, med stödet för mus och pekplatta och med tangentbordet som heter Magic Keyboard.

Övertygande tangentbordsupplevelse

Tangentbordet tyckte jag, när jag såg det på bild första gången, såg säreget ut och frågade mig om det verkligen kunde fungera bra när det ser ut som Ipad Pro svävar i luften på det sätt den gör. När jag väl börjar använda Ipad Pro tillsammans med nya Magic Keyboard så fungerar det klockrent. Förklaringen till att det fungerar så bra är helt enkelt att tangentbordsfodralet är så stabilt och tungt. Det gör samtidigt att tangentbord och Ipad tillsammans inte nödvändigtvis är mer praktiskt att ta med sig än en vanlig bärbar dator.

Tangentbordet har en egen laddningskontakt så att usb-c-kontakten i Ipad Pro blir ledig för tillbehör.

Nyheten att du kan använda mus och pekplatta, som i tangentbordet, är inte exklusiv för nya Ipad Pro. Tvärtom fungerar det på alla Ipad-modeller som har stöd för Ipad OS vilket är en hel del. Mycket av fördelarna framträder dock först när jag har hela kombinationen av nya Ipad OS med stöd för pekplatta, tangentbordsfodralet och Ipad i sig. Jag upptäcker att nyckeln framförallt är tangentbordsfodralet som gör att jag nu kan sköta allt utan att röra skärmen.

För att få något att jämföra med testar jag först att ansluta en mus trådlöst till en Ipad som är ett par år gammal. Att pekaren anpassar sig till olika situationer kan man tycka är självklart. Som att den blir en textmarkör när det behövs och en vanlig pekare när det behövs. Att pekarens markering anpassar sin form efter det objekt du pekar på känns självförklarande och förenklar användandet. Jag har dock svårt att hitta användningsområden för mus till en Ipad. Det är svepgesterna med pekplattan som fulländar upplägget och då tillsammans med tangentbordsfodralet Magic Keyboard.

Med svepgesterna kan jag så klart knipa och spärra för att zooma i bilder, i kartappar och så vidare, men jag kan även svepa med tre fingrar för att komma till hemskärmen. De första minuterna med nya Ipad Pro och tangentbordet rycker det lite i mina fingrar för att ändå vidröra skärmen av gammal vana, men jag inser snabbt att det faktiskt inte behövs. Samtidigt finns det fortfarande tillfällen då Ipad i form av bara plattan fungerar bäst, som när jag läser en webbsida eller tidning eller spelar ett spel. Då föredrar man fortfarande att hålla i själva plattan och använda fingrarna på pekskärmen.

Trygg konstruktion

Stabiliteten i hela tangentbordets konstruktion kommer på bekostnad av valmöjligheterna. När jag sitter vid ett bord och jobbar med plattan är arbetsvinkeln utmärkt, men i soffan med Ipad i knät blir det inte lika optimalt att balansera konstruktionen och då skulle jag vilja ha möjligheten att vinkla skärmen mer. Helt som en dator blir heller inte Ipad Pro ens med tangentbordsfodralet. När jag arbetar med en lång rad olika saker händer det att jag stöter på problem. Någon webbsida som fungerar fint på datorn men inte vill riktigt på Ipaden, ett datorprogram som inte har någon riktigt bra motsvarighet på Ipad eller någon app jag saknar. För det mesta fungerar det dock bra och hur väl du lyckas beror så klart på exakt vilka behov du har. När det gäller användandet och gränssnittet gör dock Apple vad de kan även om särskilt mindre företag vars tjänster man kan vara beroende av inte alltid är anpassade för att funka även på en Ipad. De flesta kontorsjobb har kanske något eller några interna eller externa speciallösningar om det nu handlar om att lämna en rapport, ansluta till en speciell skrivare eller något annat, men du vet bäst själv vad som gäller i just ditt fall.

Till det yttre är mycket sig likt i Ipad, ja såväl till det yttre som mycket annat. Du har en selfiekamera i kanten på plattans ena kortsida där även Face ID-modulen sitter. Med Ipadens nya användningsområden, särskilt med tangentbordet anslutet är det tydligt att liggande läge är vanligast att använda och då blir kamerans placering ett problem. När jag ska logga in och har tangentbordet anslutet märker jag för det första att Face ID ofta klagar på att mitt ansikte är för långt bort från skärmen för att kunna identifieras. En bra arbetsställning när jag använder Ipaden som en bärbar dator innebär alltså att skärmen kommer för långt bort. Vinkeln för videokonferenser blir också lite skum när kameran sitter så på sidan och inte filmar rakt framifrån, vilket hade varit fallet om kameran istället satt på långsidan.

Selfiekamera och Face ID sitter på kortsidan.

Som ren surfplatta sedan, känner vi igen mycket i Ipad och den nya Ipad Pro innebär inga omedelbara anledningar att uppdatera om du redan har en någorlunda modern Ipad. I nya Ipad Pro finns så klart allt vi kommit att vänja oss vid inklusive appar, Facetime, Apples egna officepaket med Numbers, Keynote och Pages samt program för att göra filmer eller skapa musik inkluderade. Här finns även utmärkt samarbete med Iphone och Mac-datorer eftersom till exempel e-post, bilder, filer och annat enkelt hålls synkat mellan alla enheter. Liksom tidigare Ipad Pro har nya Ipad Pro plats för och stöd för senaste Apple Pencil.

Verkligt nytt

Med det sagt så vill jag gärna komma in på det som är verkligt nytt, nämligen den Lidar-skanner som sitter i kameramodulen på baksidan. Den kan hjälpa till med att avgöra avståndet till objekt på upp till fem meters avstånd och låter Ipad Pro med hjälp av även A12Z-chippet och övriga sensorer att skapa en modell av omgivningen. Det här ska i praktiken göra att du får bättre precision och prestanda i AR-appar. Tekniken kan alltså utnyttjas av alla appar som redan använder AR.

Jag testar ett par olika spel så väl som appen Lidar Scanner 3D som ska skapa en 3D-modell av rummet du befinner dig i. Det senare fungerar, men detaljrikedomen blir väldigt låg, så det är svårt att ha någon användning för den grova skiss som kommer ut. Tydligast är skillnaden ändå i spel. Jag testar några spel som finns för både Iphone och för Ipad och det är ofta tydligt att funktionen är bättre i Ipad Pro med Lidar. Medan objekt ofta hoppar runt och svävar i luften med Iphone står de oftast stabilt på sitt underlag med Ipad Pro.

När jag testar den medföljande appen Mätverktyg och kontrollmäter olika ytor hemma först med riktig tumstock differ det ett antal centimeter sedan när jag mäter med Ipad Pro såväl som med Iphone. För många centimeter för att man ska ha någon nytta av funktionen. Sedan är det ändå svårt att se så många praktiska fördelar med AR där det verkligen tillför något i till exempel ett spel eller i andra sammanhang. Men det kan ju utvecklas framöver.

Jag nämnde i inledningen att Lidar-skannern och tangentbordet var höjdpunkter och just tangentbordet erbjuder en hel del bra egenskaper. Till skillnad från Lidar som ju är inbyggt så är tangentbordet något du betalar extra för. 4300 kronor kostar det och tangentbordet är skönt att skriva på, otroligt stabilt som jag nämnt och det har en egen laddningskontakt så att du kan ladda Ipad Pro via tangentbordet och därmed få en ledig kontakt i Ipad Pro för att ansluta andra tillbehör. Tangentbordet ansluter du till Ipad Pro magnetiskt och via en kontakt förs även ström över. Dessutom slipper du så klart ansluta tangentbordet manuellt via bluetooth utan Ipad pro förstår att det är snalutet så fort du placerar plattan mot magneterna i tangentbordsfästet. Tangentbordet har dessutom bakbelysta tangenter så det går bra att använda smidigt även när du sitter i ett mörkt rum.

Höjdpunkt i utvecklingen

Om du inte har placerat tangentbordet mot en plan, solid yta kan det låta ganska mycket när du skriver. Det blir någon slags resonans i tangentbordet, men det är inget problem när det vilar mot en bordsskiva och ett av få klagomål jag har på just tangentbordet. Apple har steg för steg, sakta men säkert, utökat funktionerna i Ipad så den mer och mer kan axla rollen av en normal dator. Tangentbordet Magic Keyboard med sitt ställ är det klart tydligaste exemplet på det här, i kombination då med pekplattestödet i Ipad OS 13.4. Det är imponerande hur Apple lyckas anpassa peksärmsgränssnittet i Ipad så det fungerar även med pekplatta samtidigt som det fortfarande är intakt när du använder fingrarna på skärmen. Ställer jag upp Ipad Pro i sitt Magic Keyboard-ställ bredvid en konkurrerande surfplatta med tangentbordsfodral är skillnaden total. Men, smakar det så kostar det också. Ipad Pro är inte rätt val för alla.

Batteritest

Batteriets videotid: 5 tim 14 min

Frågor och svar

Men hur är kamerorna då?

Jämför du med till exempel senaste Iphone är det definitivt ett par steg tillbaka, särskilt märkbart i mörker.

Ska jag välja Ipad Pro eller dator?

Beror så klart vad du använder den till. Ipad pro med tangentbordet är det närmaste dator du kommer, kanske på gott och ont. Paketet Ipad Pro och tangentbord blir ju betydligt dyrare än många bärbara datorer samtidigt som de tillsammans även är rätt tunga. Glöm samtidigt inte att det kan finnas datorgöromål Ipad Pro inte klarar samt att Ipad Pro inte bara är en datorwannabe utan fortfarande även en surfplatta också, med allt vad det innebär.

Vattentålig?

Nej, till skillnad från Iphone så är Ipad inte vattentätad, så det är inte självklart att den gör sig bra för till exempel recept när du lagar mat eller ute i trädgården.

Ett alternativ:

Dator eller Ipad

När dagens Ipad Pro med tangentbord både är dyr och tung blir så klart frågan om det ens är en Ipad du ska ha. En dator kan ju numera vara ett billigare alternativ. Samtidigt finns det gott om billigare Ipad-modeller som räcker långt till mycket.

Testbild

Ipad Pro-kamerorna ligger klart efter moderna mobiltelefoner, men här får du i alla fall standardlins och vidvinkel, men ingen optisk zoom. Selfiekameran duger, men är tyvärr lite avigt placerad framförallt för videosamtal.