Test: Apple Ipad Pro (2021) – Klädd för framtiden

Nya Ipad Pro ger oss en handfull saker att imponeras av och den processorkraft som M1-chippet bidrar med är den främsta. Faktum är att prestandan är så väl tilltagen att det avslöjar brister på andra områden.

Något att växa i

Man kan likna specifikationerna för årets Ipad Pro i 12,9-tumsstorleken som vi testar här vid ett barn som fått för stora kläder, för att “ha något att växa i”. Kläderna passar inte riktigt, men de är heller inte för små, så det ställer inte till några allvarliga problem. I praktiken kan man så klart inte ha för mycket prestanda men om mjukvaran inte möjliggör för oss att pressa systemet till max, så kan man ju spekulera om prestanda kontra pris och om Ipad Pro är den mest prisvärda surfplattan, eller inte.

En tydlig skillnad i gränssnittet och i varje ögonblick av användning är att multitasking här låter alla appar, även de du använt för länge sedan vara aktiva, så när du växlar mellan appar händer aldrig att den nya appen måste laddas in, utan allt är redo så du kan fortsätta där du lämnade den. Det här lovar gott för hösten, för i skrivande stund har denna Ipad Pro version 14.6 av Ipad OS, vilket kommer att uppgraderas till IOS 15 där vi har förbättrad hantering av multitasking som en av de mer spännande nyheterna.

Inte avgörande

Ipad Pro känns snabb men givetvis kan snabb fortfarande bli snabbare. Systemchippet är ju inte det enda som avgör hur snabbt surfplattan kan slutföra de uppgifter jag ålägger den och när jag provar att rendera en identiskt klippt film i Imovie på Ipad Pro och sedan på Iphone 12 Pro är Ipaden bara marginellt snabbare. Ett annat test jag gör inkluderar appen Swingvision där jag med Ipaden filmar in en timmes tennismatch jag spelar och sedan låter appen, med hjälp av maskininlärning analysera videon för att avgöra bollens hastighet, typ av slag, om bollen är inne eller ute och även drar en rad andra slutsatser. Den analysen av en timmes video tog appen och Ipad Pro en dryg halvtimme att göra.

Redan när jag testade förra versionen av Ipad var jag inne på hur mångsidig plattan var och att den då, tack vare Magic Keyboard med sin pekplatta och Ipad OS som redan då hade ett välutvecklat stöd för pekare kunde fylla mycket av både surfplattans och datorns syfte. Både nytta och nöje alltså, konsumerande av innehåll och såväl kreativt som mer arbetsrelaterat produktivt skapande. Sedan dess och i denna nya Ipad Pro har möjligheterna utökats lite ytterligare genom att här finns stöd för Thunderbolt 3 vilket gör att du kan ansluta snabba ssd-hårddiskar, kameror, ethernet eller ansluta en extern högupplöst skärm, även om vissa av dessa kräver en adapter. Tangentbordet Magic Keyboard har för övrigt en egen laddkontakt och låter strömmen passera över till Ipad Pro, så det gör att du kan ladda tangentbordet och Ipaden och ändå ha kontakten i plattan ledig för att ansluta tillbehör.

Numera Mini-LED

Jämfört med förra årets Ipad Pro är så klart skärmen, utöver systemchippet, den största nyheten. Nu är skärmen en LCD-skärm av Mini-LED-typ. Jag går inte in i detalj kring vad det innebär, det kan du istället läsa mer om i vår separata artikel i ämnet. Resultatet i upplevelse är i alla fall att skärmen ger bättre svärta och därmed lånar några fördelarna med de dyrare Oled-skärmarna som vi sedan några år hittar i Iphone, men fortfarande alltså inte i Ipad. Det är bara den 12,9-tums modell av Ipad Pro som vi testar här som har Mini-LED och den mindre 11-tumsmodellen kör alltså fortfarande samma skärmyp som förra årets modell.

En av nyheterna i förra årets Ipad Pro och för den delen även i Iphone 12 Pro och Pro Max var tillkomsten av Lidar-sensor i kameraklustret, detta för att förbättra precisionen i appar som använder AR, förstärkt verklighet där virtuella objekt med hjälp av kameran placeras i den verkliga världen när du ser på den genom Ipadens skärm. Ska vi passa på att dra lite slutsatser om den teknikens utveckling kan man inte säga att den än så länge fått något riktigt genomslag, trots att Apple satsat så ambitiöst på tekniken. Kanske får vi anledning att utvärdera läget om ett år igen.

Nyheten kameramässigt denna gång är istället lokaliserad i kameran på skärmsidan och kallas “Centrerat”, eller på engelska Center Stage. Det är en funktion som gör att du under videosamtal hamnar centrerad och inzoomad i bild, även om du rör på dig i rummet och inte bara du. Är ni flera stycken i bild, i till exempel ett Facetimesamtal, så zoomar kameran automatiskt in så att alla ansikten syns i bild. Det fungerar bra, men man kan ju så klart fråga sig hur ofta man går runt under ett videosamtal samtidigt då som man låter Ipaden stå kvar på bordet. Jag gör det mycket sällan, så nyheten och nyttan är inte överväldigande. Precis som med föregångaren är jag skeptisk till att selfiekameran och sensorerna för Face ID är placerade på ena kortsidan av skärmen och inte på långsidan. Det här gör att jag ofta råkar blockera Face ID-kameran när jag plockar upp Ipaden och ska låsa upp den och det gör även att du lätt blockerar kameran om du har videosamtal och håller Ipaden med båda händerna.I övrigt är jag nöjd med designen av Ipad Pro och den känns definitivt som ett kvalitetsbygge.

Tänjer på gränserna

Om nu förra årets Ipad Pro imponerade som både surfplatta och i datorform ställer den här nya Ipad Pro ytterligare frågor om var gränsen går mellan Apples surfplattor i Ipad-serien och de bärbara datorerna med Mac OS. Man kan onekligen hävda att Apple bidrar till att gränserna dem emellan allt mer suddas ut, särskilt nu med M1-chippet som ju gör att Ipad-appar kan köras även på Mac-datorerna. Ändå har Apple själva gång på gång varit tydliga med att Mac-dator och Ipad fyller olika syften och inte kommer integreras. Och med andra handen så att säga ger Apple Ipad Pro möjlighet att använda muspekare och pekplatta utöver touch på skärmen då. Det går inte att komma ifrån att Ipad OS, trots de senaste uppdateringarna vi kommer få i Ipad OS 15 i höst fortfarande är något av bromsklossen för att Ipad ska utvecklas ytterligare med fler användningsområden.

Frågor och svar

Vad tillför pennan?

Den liksom tangentbordet och fodralet är något du får betala extra för, men ja pennan är riktigt användbar. Du kan skriva för hand direkt i alla textfält i systemet och få texten tolkad till redigerbar text. Sen kan du så klart rita med bättre precision med hjälp av pennan också.

Det blir en ganska dyr dator med alla tillbehör som krävs?

Ja, till exempel modellen med simkortsplats och 512 GB lagring drar snabbt iväg till 25 000 kronor med penna, lite adaptrar och tangentbord till.

Ipad Pro, vem är den för?

Det är en svår fråga. Plattan med sin prestanda och saftiga prislapp känns lätt lite obalanserad och det är svårt att hitta något klockrent användningsområde som inte går att tillgodose med billigare hårdvara.

Ett alternativ:

Bättre billigare

En billigare Ipad är förmodligen det bästa valet för de allra flesta. Samtidigt är ju en dator konkurrenskraftig både vad gäller pris och funktion om det är de funktionerna du vill ha.

Testbild

I Ipad Pro är det troligen den främre kameran du använder flitigast och då mest för videosamtal.