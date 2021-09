Test: Apple Iphone 13 – Bäst för flest

Mycket talar för att det är just Iphone 13 du ska köpa om det är en ny IPhone du är ute efter just nu. I år har Apple gjort det relativt enkelt att välja Iphone. Precis som Iphone 13 Pro och Iphone 13 Pro Max erbjuder samma funktioner i form av prestanda, kameror och så vidare och bara skiljer sig åt i storlek, så har Iphone 13 och Iphone 13 Mini samma uppsättning funktioner.

Gemensamt för hela serien är den övergripande designen, att alla fyra har oled-skärm, smalare sensorpanel, nya videofunktionen cinematiskt läge och 5G.

Den vanligaste anledningen till att vi byter telefon idag är kanske att skärmen på den förra gått sönder, för vi behåller våra telefoner allt längre helt enkelt för att prestandakliven och utvecklingen av kamerateknik inte går så snabbt framåt som för några år sedan.

Bra kameror, tålig skärm

Ändå händer det så klart saker. Kameran är för många den viktigaste funktionen i en ny telefon och när jag jämför i lite skum belysning med en så ny telefon som förra årets Iphone 12 Pro är nya Iphone 13 inte bara bättre än den utan ofta jämförbar med systermodellen, den dyrare Iphone 13 Pro. De båda ger märkbart bättre bilder, till exempel blir porträttbilder i dämpad belysning betydligt bättre och ansiktet framträder betydligt tydligare. Då är så klart skillnaden betydligt större när man jämför med en några år äldre mobil, Iphone eller en telefon från någon annan tillverkare än Apple. Jag tycker fortfarande att det största kvalitetsskillnaden de senaste åren på Iphonesidan var när nattläget introducerades i Iphone 11 Pro och vi plötsligt kunde ta bättre bilder i mörker även med en Iphone.

Givetvis har Iphone 13 inte bara det som är nytt i årets modeller, utan tar även med sig en tåligare skärm, ceramic shield som introducerades i förra årets Iphone och minskar risken markant för att skärmen ska gå sönder när du tappar telefonen. Här finns även trådlös laddning inklusive stöd för Magsafe, Apple Pay, den är vattentålig, har Face ID med snabb och säker ansiktsigenkänning för att låsa upp telefonen eller identifiera dig i Mobilt Bank ID.

Ios blir allt rörigare

Så här långt har jag mest relaterat den nya telefonen med andra, tidigare Iphones, men det skadar inte att påpeka vilka alternativ som finns. Iphone har fortfarande inte stöd för särskilt snabb laddning, vi saknar den extrema zoom som många Android-mobiler har och är det något du värderar högt så finns det Android-telefoner som erbjduer allt detta till ett pris långt under vad Apple tar för Iphone 13. Bara du vågar ta steget. och det steget är idag inte särskilt stort. Ios och Android är lika varandra på många områden och även om det finns en inlärningströskel att ta sig över när man byter så är det egentligen inget av systemen som nu mera generellt är enklare att använda än det andra. Ios har år från år fått adderade funktioner och blivit svårare att överblicka medan Android har fått finputsad design, lite så att de båda systemen nu möts på mitten.

Apple och Iphone har, ska man komma ihåg, en omfångsrik flora av appar och tjänster du är van vid som IPhoneanvändare och där inkuderas Imessage, Facetime och Icloud liksom andra funktioner som är särskilt användbara om du har flera produkter från Apple samt om även familj, vänner och kollegor använder Iphone. En stor nyhet i den här utgåvan av Iphone, och tillgänglig i hela Iphone 13-serien från Mini till Max, är det som kallas cinematiskt videoläge. Den funktionen använder kamerorna och kan automatiskt skifta fokus mellan de olika personerna i din film. Dessutom innebär funktionen att du i efterhand, när filmen är sparad, kan ändra vem som ska vara i fokus. Det är nyskapande, men resultatet är sällan helt bra. Fokus med effekt som gör bakgrunden oskarp är sämre här än när det gäller stillbildsporträtt och ofta blir oskärpan runt personen i fokus lätt flammig och inte helt naturlig eller exakt.

Aluminiumkant

Till det yttre består Iphone 13 av en aluminiumram som gör den lättare sett till vikten än de dyrare Iphone Pro-modellerna men det är nödvändigtvis ingen nackdel. Särskilt om du använder ett skal till din telefon så märker du ju i praktiken bara fördelarna av det materialvalet. I botten finns högtalare och den tillsammans med den övre högtalaren längst upp ovanför skärmen ger bra ljud de gånger du vill lyssna utan hörlurar. Just hörlurskontakt är sedan länge borta från Iphone och här gäller trådlöst eller anslutning via samma lightningkontakt som du laddar telefonen via.

Ingen ny Iphone har någonsin känts långsam, eftersom Apple är i en position där de kan kontrollera såväl hårdvara som mjukvara. Det är Apples eget A15 Bionic-chip som driver alla telefoner i Iphone 13-serien och den gör det till synes utan besvär. Apple är också bevisat duktiga på att uppdatera sina telefoner i många år med det senaste systemet, så vi räknar med att kraften i A15 räcker för att driva Iphone 13-serien inte bara idag utan många år framåt.

Frågor och svar

Vad missar jag jämfört med Pro-modellerna?

Marginellt vassare grafikprestanda, djupmätaren Lidar, optisk zoom och makroläge i kameran, snabbare uppdateringstakt i skärmen. Det är viktigaste skillnaderna.

Ska jag uppgradera?

Det är först om din tidigare Iphone är kanske 3-4 år gammal som du kommer märka tydlig skillnad.

Vilka färger finns den i?

Apple kallar färgerna rosa, blå, röd, midnatt och stjärnglans. Vi skulle kalla de två sista svart respektive vit.

Ett alternativ

Mer billigare

Du kan få snabb skärm, bra prestanda och supersnabb laddning i en mobil för en billigare peng, men då är det en Android. Oneplus 9 eller Xiaomi Mi 11 till exempel.

Kameraexempel

Kamerorna i Iphone 13 räcker långt, med undantaget för optisk zoom som saknas helt.