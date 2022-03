Test: Beats Fit Pro – Tränings-Airpods för alla

Beats är hörlurstillverkaren som blev uppköpt av Apple och tack vare det kan dra nytta både av det och av sin egen tidigare kärnkompetens. I klartext är det hörlurar som ofta är billigare än Apples Airpods, men har tekniken därifrån och dessutom adderar funktioner så att de även fungerar smidigt med Android-telefoner.

Just Beats Fit Pro är i praktiken lurar av samma typ som Airpods Pro, men anpassade för träning. Det gör mig särskilt intresserad eftersom jag under en träningsrunda med systermodellen, de icke träningsanpassade Beats Studio Buds, råkade tappa en av lurarna så den försvann. Beats Fit Pro ska alltså sitta stadigare i örat, även när du rör dig och det löftet håller de, kan jag konstatera nu när jag testat under ett flertal löprundor.

Beats Fit Pro fungerar alltså både med Iphone och Android i den mening att de har stöd både för Apples smidiga inställning att du bara behöver öppna locket för att börja koppla lurarna till Iphone och Androids motsvarighet Fast Pair. Apple-chippet under skalet gör även att lurarna dyker upp i Apples HItta-app och att de kopplas till Apple ID så att de till exempel redan är kopplade till Apple Watch och Mac-datorn när de väl anslutits till din Iphone. Det här är dock inte optimalt ens om du använder både till exempel en Iphone och en Android-telefon eller surfplatta parallellt för när jag har flera enheter aktiva så tar Apple-enheterna över kopplingen och nästa gång måste jag manuellt koppla Androiden på nytt. I Iphone så är alla inställningar för headsetet integrerade i Ios, men i Android får du istället ladda ner appen Beats.

Testar passformen

Lurarna består av en gummiböj som ser till att de sitter stadigare fast i örat och med tre olika storlekar på gummipluppar ska du sedan kunna hitta en som passar ditt öra bäst. Lurarna är alltså av in ear-typ så att du trycker in hörluren lite i örongången för att isolera från störande omgivningsljud. Appen i Androidfallet och Ios-inställningarna när det gäller Iphone kan sedan hjälpa dig med passformen. Det är i alla fall tanken.

Jag börjar testa lurarna med en Android-telefon och efter att ha tryckt på knappen på lurarna dyker Fast Pair-rutan upp. Sedan försöker jag testa passformen. De mellanstora eller de största gummipluparna passar bäst, men passformstestet i appen som spelar ljud och mäter resultatet signalerar att ingen av gummiplupparna passar och ber mig istället att byta eller justera hur lurarna sitter i örat. Någon sekund blinkar det till i grönt, men när jag testar vidare fortsätter den att visa rött och klaga. Den säger envist att de inte passar, så jag litar till slut på mitt eget omdöme och tar de gummipluttar som känns bäst. När jag senare testar samma sak på Iphone säger det testet att lurarna passar.

Just en bra passform är ju i hörlurssammanhang viktigt både för korrekt ljudåtergivning och för brusreduceringen som de här lurarna är utrustade med. Om vi börjar med samtalsljudet så tycker jag att Airpods hör till de bästa och de här som ju är närbesläktade är bara lite sämre. De är bra på att fokusera på min röst även i till exempel blåst eller med oljud eller andra människor som pratar i min närhet. I vissa lägen kan ljudet av rösten låta lite komprimerad men den hörs ändå bra. Musikljudet är även det klart över medel. Det finns en klart närvarande bas, men utan att hela musikens spektra dränks och även de spröda tonerna kommer fortfarande fram. Bra balanserat helt enkelt men utan att nå upp i samma ljudkvalitet som Airpods.

Brusreduceringen är bra utan att vara fantastisk. För ljud har lurarna även stöd för Apples rumsliga ljud vilket gör att du får en surroundupplevelse och ljudet kan anpassas, i film eller musik, så att ljudet kommer från en tydlig plats i rummet. Kanske främst användbart när du tittar på film, men det fungerar även för musik.

Ser vi till det yttre så kan du hålla på utsidan av lurarna för att styra. Vad som styrs ställer du själv in och jag kan välja mellan volym upp eller ner, bruskontroll eller röstassistent. I en IPhone är detta Siri, i en Samsung blir det Bixby. Utöver att sitta säkert i öronen så passar lurarna bra även i laddningsetuiet. Det är alltså ingen risk att du lägger dem för laddning för att sedan upptäcka att de hamnat snett och inte laddat. Laddningsetuiet i sig är större än normalt, nästan dubbelt så stort som det för Airpods, men ändå så det går ner i de flesta fickor. Laddning av etuiet sker via usb-c och det finns inget stöd för trådlös laddning av själva etuiet.