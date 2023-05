Test: Billiga Samsung Galaxy A14 5G

En stor skärm kombinerat med tre kameror på baksidan lovar gott. Samsung är ju traditionellt bra på både skärmar och kameror, men i det här fallet är uppsättningen lite annorlunda. Trots att det alltså är tre kameror på baksidan blir vi utan både tele och vidvinkel. De två extra kamerorna är istället djupsensor och makrokamera.

Till det yttre avslöjar även en snabb, första anblick att telefonen har en mönstrad plastbaksida, för att inte bli för hal. Skärmen saknar Always on display, så du måste trycka igång telefonen från viloläget för att se aviseringar. Att telefonen är stor till formatet kan ju vara en fördel, framförallt sett till skärmstorlek, men ju mer vi utforskar telefonen, desto mer får vi känslan att den omfångsrika storleken också rymmer besvikelser.

Inte så bra

På pappret ska alltså Galaxy A14 5G tack vare de tre kamerorna vara bra på både porträttbilder och på extrema närbilder. Ingetdera imponerar dock och det känns ovanligt mycket som att de två extra kamerorna finns där mest för att det ska vara just tre kameror till antalet. Makrokameran låter dig ta bilder 3-5 centimeter från motivet, men tillför egentligen i praktiken väldigt lite. Fyller den ens någon funktion är det främst för att huvudkameran ibland har problem med att hitta fokus, men ofta får jag ändå bättre närbilder med huvudkameran om jag istället zoomar in lite. Att bilderna från makrokameran blir på futtiga två megapixel begränsar ju ytterligare användningsområdet för den.

Inte heller porträttbilder imponerar. Jag kan i porträttläget, både i fototillfället och senare i bildgalleriet, ställa in var jag vill ha fokus och att jag vill ha resten av bilden effektfullt oskarp. Resultatet blir dock ofta att jag inte får den riktiga skärpan någonstans och att även ansikten som ska vara skarpa hamnar lite i oskärpa. Dessutom är gränsen mellan skärpa och oskärpa ibland lite otydlig, så att gränsen hamnar fel eller blir flammig. Det är tydligt att det är mjukvara som försöker simulera skärpedjup och att den ofta misslyckas med det är ännu mer tydligt.

I övrigt tar huvudkameran bra bilder när förhållandena tillåter det. Bristen på vidvinkelkamera är påtaglig och gång på gång får jag varningstexten i lite sämre ljusförhållanden att “något sitter för objektivet eller så är det för mörkt”.

Inte så snabb

Skärmen sedan är en LCD-skärm med 90 hertz uppdateringstakt men den ger inte ett intryck av att vara snabb utan tvärtom hackar det lite. Bläddrar jag i menyerna eller i appar som Gmail eller webbläsaren får jag inte alls de mjuka animationer och rörelser som snabbare uppdatering ska ge. Det handlar om att LCD-skärmen till skillnad från dyrare OLED-tekniken har en inbyggd tröghet med sina flytande kristaller. Den ökade uppdateringstakten i skärmen gör helt enkelt inte så mycket nytta här. Jämfört med andra telefoner i ungefär samma prisklass lägger jag märke till hur skärmen ofta har sämre ljusstyrka och Samsungs försklassiga skärmar från dyrare modeller har helt enkelt inte hittat till Galaxy A14 5G. Kanterna på skärmen är platta och runt skärmglaset finns en relativt bred svart kant. Längst upp är selfiekameran placerad i en droppformad liten kamera-ö.

Samsungs gränssnitt One UI har hittat även till Galaxy A14 5G och det brukar framförallt vara en fördel. Det anpassar telefonen så att Samsungs egna appar och inställningsmenyerna fungerar bättre med enhandsanvändning. På minussidan kan man definitivt tycka att Samsung öser in allt för många oviktiga förinstallerade appar. Både egna då och appar från till exempel Microsoft. Här saknas dock flera av Samsung egna tjänster, som den egna betaltjänsten Samsung Wallet, men det finns NFC så du kan använda Googles motsvarighet för att blippa betalningar med telefonen i butik om du vill det. Android i grunden kombinerat med Samsungs gränssnitt ger dock en stabil bas och det mesta du behöver i vardagen finns här, måsten och lite till. Utöver Googles fototjänst Google Foto kan du alltså synka dina bilder automatiskt till Microsoft Onedrive, Googles webbläsare Chrome har sällskap av Samsung Internet och givetvis får du Samsungs egna tjänster för smarta hemmet, hälsa och träning, anteckningar med mera. Framförallt lockar kanske Samsungs löften om Android-uppdateringar, något som borgar för att telefonen kommer att fungera i många år med till exempel BankID som annars tappar stöd för telefoner som inte har en senare version av Android. Just för A14 5G är det lite oklart exakt hur många uppdateringar som den ska få, men Samsungs generella ambitionsnivå för uppdateringar lovar gott.

Klarar vardsgssysslorna

Jag har nämnt att telefonen inte känns snabb och att det beror på skärmen. Rent prestandamässigt dock, när du ska starta eller växla mellan olika appar, och de apparna inte hör till de mest krävande, så klarar telefonen de flesta vardagssysslor. E-post, webbsurfning, meddelanden och bankärenden till exempel går fint och fördröjningarna när du ska starta en ny app stör inte nämnvärt även om de märks. Det är främst skärmen och kamerorna som skiljer den här telefonen från dyrare modeller och genomgående är skillnaden tydlig. Galaxy A15 5G ger å ena sidan inte så mycket mer funktion än märkbart billigare telefoner samtidigt som den inte orkar över gränsen som ger en påtagligt bättre upplevelse. Går du upp en prisklass är det därför tydligt att du får betydliga förbättringar framförallt inom foto med bättre kameror och mediekonsumtion med bättre skärm.

Frågor och svar

Hur är kvalitetskänslan?

Det är tydlig plastkänsla, lite som en leksakstelefon men med lätt räfflade baksidan som ger ytan en struktur. Det går inte att komma ifrån att det känns lite som om telefonen är större än den behöver vara, som om det finns utrymme över inuti den och att fler funktioner borde kunna få plats i det här skalet.

Var sitter fingeravtryckssensorn?

Den sitter i av/på-knappen på sidan och kan ställas in så den alltid är aktiv. På det sättet behöver du bara nudda knappen för att både väcka och låsa upp telefonen från viloläge i ett smidigt steg. Telefonen har även upplåsning med hjälp av ansiktsigenkäning, så nuddar du med fel finger kan telefonen ändå låsas upp på det sättet.

Kommer det med laddare i lådan?

Nej, det du får med är bara en usb-c till usb-c-kabel och ett verktyg för att öppna simkortsluckan, inget annat.

Ett alternativ:

Bättre skärm

Ungefär samma prislapp har Xiaomi Redmi Note 12 och då får du bättre kameror som även har vidvinkel. Och dessutom bättre skärm.

Testbild

Porträttläget imponerar inte och makrokamerans futtiga två megapixel sätter käppar i hjulen för även den. Kamerorna i A14 uppfyller basbehovet alltså och inte mer än det. Denna bild är tagen med huvudkameran och inte med makrokameran.