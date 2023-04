Test: Gopro Hero 11 Black – nya möjligheter med nytt format

Actionkamerajätten Gopro har lanserat sin elfte generation av kameror som kommer i tre olika iterationer. En mindre variant, en variant som är gjord för att användas med olika tillbehör som mikrofon och så vidare, samt den “vanliga”. Vi har tittat närmare på standardmodellen Gopro Hero 11 Black.

Infästningen på kameran är sedan några modeller tillbaka infällbar. Infästningen är en avstyrkorna med Gopros kameror eftersom det gör att de kan monteras nästan överallt.

Ny sensor öppnar upp

Till det yttre är den förhållandevis lik föregångaren Hero 10, men på insidan har det hänt en del. Framför allt har man petat in en ny sensor, och det är den som driver många av de uppdaterade funktioner vi ser i den nya kameran. Det som är speciellt med den är inte att den har fått 27 megapixlars upplösning istället för 23 som föregångaren utan det har med formen snarare än storleken att göra. För i den nya kameran sitter en sensor som är nästan kvadratisk, 8x7 är formatet och storleken är 1/1,9 tum. Det motsvarar fortfarande ungefär vad som sitter i många mobilkameror idag. Men det är som sagt inte storleken som är det viktiga här utan formen. Vi ska dyka in mer på varför framöver men först kan vi lite snabbt gå igenom specifikationerna på Hero 11 Black. Den maximala upplösningen som Hero 11 kan spela in med är 5,3K, vilket är samma upplösning som föregångaren. 5,3K kan spelas in med 60fps, i övrigt ser vi 4K/120fps och 2,7K/240fps, samt stillbilder med 27megapixlels upplösning, även om stillbildsfunktionen det kanske inte är så där väldigt intressant och det man skaffar en Gopro för. En nyhet vi ser i stillbildsfunktionen är dock bildläget Superphoto som ger lite extra tryck i bilderna i jpgd. Det går också att fotografera råformat, men då får man klara sig utan Superphoto.

Den 2,27" stora pekskärmen på baksidan står för i stort sett all hantering av kameran. Ibland är det lite pilligt, men oftast går det ganska snabbt och behändigt. Du kan också styra vissa funktioner som att ta bilder, starta inspelning med röstkommandon.

Gopro Hero 11 Black levereras också med deras enduro-batteri vilket ska ha bättre kapacitet i kyliga förhållanden. Visserligen fungerar det bättre än de äldre batterierna, men när jag var ute i ett par minusgrader och vind så klarade sig ett halvfullt batteri som togs ut ur en innerficka inte speciellt länge när det kom ut i kylan. Vill man filma mycket i kyligt väder är det full-laddade batterier (och flera sådana) som gäller.

Handhavandet är likt tidigare främst baserat på pekskärmen på baksidan (det finns nu även en skärm på framsidan som kan användas när du filmar dig själv). Den är helt okej att använda men kan ibland svara lite segt och vara lite oprecis. Men som sagt, för det mesta utgör den inget problem. Att använda en Gopro för stillbildsfotografering gör man bara om man måste, gränssnittet är inte utvecklat för att ta stillbilder och hanteringen blir både klumpig och långsam.

Du kan även använda dig av röstkommandon för att styra grundläggande funktioner i kameran som att börja spela in, sluta spela in, ta bilder och så vidare. En funktion som är tacksam om du till exempel har kameran sittande på en hjälm eller någonstans där det kräver lite ansträngning för att komma åt den. Tillsammans med ljudbekräftelsen på att kameran spelar in, respektive slutar spela in, funkar det bra.

Bildstabiliseringen har kommit i en ny generation och till allmänt filmande fungerar det bra. Det finns nu ett automatiskt boostläge där kameran själv väljer vilken nivå av bildstabilisering den ska välja för att kompensera för den rörelse som kameran utsätts för. Utsnitt ur 1080/60p video.

Bättre bildkvalitet

En av de nyheter som finns i kameran är att det nu går att filma med 10 bitars färgdjup istället för maximala 8 bitars färgdjup i Hero 10. Det här gör att om du använder dig av Gopros platta profil när du filmar så kan du efterarbeta filmen mer för ett bättre resultat, bildkvaliteten har helt enkelt blivit lite bättre. Detaljrikedomen har också blivit något bättre när man tittar på filmerna och färre kompressionsartefakter syns i bilden. Däremot så får man väl säga att det finns en del att arbeta på när det gäller sämre ljus. I bra ljus ser materialet riktigt bra ut, men när ljusnivåerna sänks så klarar den inte att leverera detaljer och kvaliteten blir märkbart sämre. Det är kanske inte så konstigt med tanke på sensorstorleken, samma sak ser vi i de flesta mobiltelefoner. Vill man filma i mörker är det större sensorer som gäller.

Det finns också manuella lägen för både film och stillbild, men de kräver lite grävande i menyerna för att komma åt. Under den största delen av testet har jag använt mig av de automatiska lägena och de har fungerat bra.

8x7 är ett spännande format som kan användas för många olika applikationer, även om det inte är ett klassiskt filmformat.

Fritt snurr

Men nu ska vi gå in lite mer på de möjligheter som det nya sensorformatet medför. Det tydligaste är kanske att du nu kan spela in film i 5,3K i 8x7 och få ett helt nytt format som kan vara intressant att använda vid tillfällen där vare sig 4:3 eller 16:9 gör att du får med allt du vill. Det nästan kvadratiska formatet gör att du få mer både bredd och höjd. Men en annan positiv sak med detta är att du inte behöver välja vilket format du vill filma i när du spelar in. Det vill säga, om du ska presentera materialet på sociala medier, så kanske du vill ha det stående. Då beskär du bara ner bilden till en stående sådan, vill du ha 16:9? då gör du om det till det. Du har helt enkelt större möjligheter att fritt välja format när materialet redan är inspelat. Det här kan vara en stor fördel för de som arbetar med att presentera material i olika flöden och i olika kanaler.

Du kan också beskära ner 8x7-formatet ner till stående format för att publicera på sociala kanaler.

En annan funktion som dyker upp i Hero 11 som inte funnits tidigare är Horizon lock. Tidigare har det funnits möjligheter att hålla horisonten plan när man filmar och det skakar runt lite. Men med Horizon lock kommer bilden alltid att vara rättvänd och horisonten vågrät även om du snurrar kameran 360grader eller filmar upp och ner. Funktionen fungerar i alla upplösningar och hastigheter förutom 5.3K/60fps, 4K/120fps, 2.7K/240fps och 1080p/240fps. Det vill säga de lägen med högst inspelningshastighet. Horizon lock kombineras med det linjära “lins”-alternativet, alltså den raktecknande varianten av de bildvinklar man kan välja.

Samma bild/video som ovan kan så klat även klippas ner till liggande format om man vill publicera det i ett mer traditionellt format.

Gopro Hero 11 Black är inte unik med den här funktionen utan den finns sedan tidigare i DJIs Osmo Action 3, men då är funktionen mer begränsad eftersom den inte kan leverera samma höga upplösning som Hero 11. Eftersom den här funktionen i Hero 11 ger så pass hög upplösning är den ganska bra och det finns många tillfällen när den kan vara användbar. Du kan till exempel fästa kameran på något som rör sig lite hur som helst, men samtidigt vill hålla horisonten stilla (vilket gör materialet väldigt mycket mer behagligt för betraktaren), för den kreative finns det många möjligheter att hitta på användningsområden för den här funktionen. Det kan mycket väl vara en av de största säljargumenten för Gopro 11.

Ihoptryckt vinkel

En annan nyhet i Hero 11 är Hyperview som är en ny bildvinkel i utbudet. Hyperview tar all information du får med i 8x7-formatet men trycker ihop det till 16x9. Det ger ju så klart en tydligt ihoptryckt bild, men det kan vara användbart när du behöver få med mer höjd i bilden men samtidigt måste presentera ditt material i 16x9.

Med Hyperview får du samma bild som i 8x7 men sammanpressat till 16x9.

Gopro har också adderat tre nattlägen som är skapade specifikt för att fånga stjärnspår, trafikljus (bilar som kör) och ljusmålning. Lägena som sådana fungerar bra och kan användas för att skapa häftiga filmsekvenser, men de är mer att se som en bonus än ett stort skäl att köpa kameran. Om du nu inte sysslar med någon av dessa aktiviteter exklusivt och inte vill ha en systemkamera.

En av de tre nya nattfunktionerna, Star trail, ger dig möjligheter att skapa timelapsefilmer över natthimlen och du kan välja hur långa spåren efter stjärnorna ska vara. Övrigt sköter kameran.

När fyller den en funktion?

Ja, det är nog en relevant fråga. Många av mobiltelefonerna på marknaden kan filma ganska bra idag och många spegellösa kameror kan leverera bildkvalitet som vida överstiger den från Goprons lilla sensor så fort ljuset börjar tyna bort. Men det finns ändå ett bra områden där Gopron är ett bättre alternativ. Den tydligaste är kanske monteringsmöjligheterna. Du kan filma med en Hero 11 på sätt som inte går med annan utrustning utan att det blir väldigt dyrt, eller väldigt riskabelt. Du vill antagligen inte fästa din mobiltelefon på hjälmen när du kör downhill eller offpist i skogen. En Gopro har väldigt många olika monteringsmöjligheter som gör att den kan filma nästan vad som helst varifrån som helst. Nästan. Den är heller inte alls lika dyr som vare sig din spegellösa kamera eller många av de mobiltelefoner som har bra filmegenskaper idag.

En annan stor styrka är kombinationen vidvinkel och slowmotion. Våra mobiltelefoner har oftast bara de bästa sensorerna och de bästa kameraegenskaperna i sin huvudsensor och den är inte lika vidvinklig som Hero 11. Behöver du en vidvinkelkamera med rejäl slowmotionkapacitet som du kan fästa lite var som helst så är Gopro Hero 11 ett ganska tydligt alternativ till att använda både din mobiltelefon och din spegellösa systemkamera, framför allt om du ska filma i miljöer och situationer där kameran kan utsättas för både det ena och det andra.