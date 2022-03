Test: Actionkameran DJI Action 2 – smart design och bra bildkvalitet

När DJI klev in på actionkameramarknaden med sin Osmo Action så fick den goda omdömen i test. Jag testade den då för Mobils systertidning Kamera & Bild. Nu, drygt två år senare, har uppföljaren Action 2 kommit och det är i princip som om de har börjat om från början när det gäller design och kringutrustning. På funktionssidan är det dock mycket som är bekant, men uppdaterat till de standarder som vi är vana vid nu.

Appen

Kameran går så klart att sköta och styra via mobilen. Till Action 2 finns därför en app och via den, men även direkt på kameran om du föredrar det både göra inställningar och styra kameran. DJI Mimo, som appen heter, går inte att ladda ner från Google Play (den finns dock i Apple App Store) utan får laddas ner direkt från DJIs hemsida. Via appen kan du även livesända via Facebook eller Youtube. Appen har fungerat stabilt under vår testperiod och även om det känns något tveksamt att den inte går att ladda ner från Google Play, så är sidoladdning alltså den väg man får gå om man vill komma åt den.

Ny design

Designmässigt ser den nya Action 2 väldigt annorlunda ut jämfört med föregångaren. Däremot är inte formfaktorn ny när det gäller actionkameror. Den kvadratiska formen minner om Gopro Session som numera försvunnit från marknaden. Jag tycker att det nya formatet är smart. Det är litet och kompakt och gör kameran lätt att placera. Det man tappar med det nya formatet är att det inte längre finns någon skärm på framsidan av kameran. Istället täcks hela framsidan av kamerans objektiv. Det här har dock DJI löst på ett både smart och lite bökigt sätt.

Större sensor och mer vidvinkel

Förutom att designa om kamerans yttre så har DJI bytt ut sensor och objektiv samt förnyat en del andra saker. Den nya sensorn har en storlek på 1/1,7 tum vilket är något större än den tidigare (och den som Gopro använder) som är 1 /2,3 tum. Det här borde kunna ge bättre bildkvalitet, huruvida den gör det eller inte återkommer vi till strax. Man har även bytt ut sensorn som beräknar vitbalans. Vad gäller objektivet så har det fått tio grader extra bildvinkel vilket ger 155°. Mer vidvinkel är fördelaktigt eftersom bildstabiliseringen beskär bilden något, vilket var en av de saker som vi klagade på när vi testade Osmo Action. Mer vidvinkel från början motverkar antagligen att utsnittet blir för tight med bildstabiliseringen aktiverad.

På filmsidan kan Action 2 leverera 4K med 120 bilder per sekund om du väljer att filma i 16:9, vill du istället få en högre bild, det vill säga 4:3, så får du nöja dig med 4K/60fps. Vill du ha högre bildfrekvens får du nöja dig med 1080 och då kommer du upp i 240 bilder per sekund. Den nya sensorn kan också leverera stillbilder med 12 megapixels upplösning i både jpg-format och Adobes-råformat DNG.

Ny tillbehörsteknik

DJI har inte bara designat om formatet på Action 2. De har även tagit fram ett helt nytt sätt att sätta ihop kameran med olika tillbehör. De använder sig numera av starka magneter och små mekaniska armar med klackar som låser i små spår i kameran. Det finns en uppsjö av olika tillbehör till den nya kameran. Bland annat ett magnetiskt pannband, ett halsband med en magnetisk platta som ska bäras under kläderna som gör att du kan klämma fast kameran på dina kläder. Det finns stativ, flytande handtag, en fjärrkontroll och ett magnetiskt fäste som gör kameran kompatibel med Gopros fäste. Det är en bra idé som man tar med sig från föregångaren. Att kunna utnyttja Gopros tillbehörsutbud är smart, man öppnar då upp för en mängd tillbehör som man annars hade behövt ta fram själva.

Det tillbehör som jag kanske ställer mig mest frågande till är det magnetiska halsbandet. Det består alltså av en platta på en snodd som man hänger under sina kläder och med hjälp av magneter fästs kameran mot plattan som då klämmer fast de klädesplagg som är mellan plattan och kameran och kameran hålls på plats. Det fungerar visserligen, men för att inte kameran ska flänga omkring i och med att kläderna i sig rör sig är det svårt att kontrollera hur kameran pekar och vilken vinkel man filmar ur. Med det sagt så är det ändå ett lite roligt tillbehör.

Det ska väl också sägas att jag till en början var lite skeptisk till kombinationen av det magnetiska fästet och de, till synes, små och svaga fjädrande armarna. Men jag har inte lyckats skaka av kameran från sitt fäste en enda gång. Då ska det väl också sägas att jag inte kunnat utsätta den för det stökigaste testet det vill säga downhillcykling, på grund av vintervädret. Men på det stora hela känns kopplingen stabil. Det jag kan tänka mig är väl att om du till exempel vurpar med kameran fäst på hjälmen (oavsett vad du gör) så är det kanske större risk att en Action 2 lossnar än att en Gopro, som har en mer mekanisk låsning, lossnar.

En av de stora fördelarna med Action 2s magnetfäste är att det går väldigt snabbt att både sätta fast och plocka bort kameran från olika fästen och tillbehör. Om du till exempel vill flytta den från ett fäste till ett annat eller ändra någon inställning på kameran så är det gjort med ett enkelt handgrepp på några sekunder.

Extra enheter

Kameraenheten har som nämns ovan inte någon skärm riktad framåt. Den har heller inget minneskortsfack eller någon usb-c-kontakt. Det vill säga att med bara kameran i handen kan du bara få ut bilderna och filmerna via appen DJI Mimo. Men DJI har löst det här genom att släppa två extra enheter som, liksom tillbehören, fästs med magnet och de små armarna. De extra enheterna fästs mot botten av kameran och skapar en liten stapel.

Det ena tillbehöret ger en framåtvänd skärm, usb-c, minneskortsfack och extra batteri (160 minuter om du filmar i 1080/30p). Det kommer även ett extra batteri som ger dels ett minneskortsfack och ett usb-c-uttag. Batteripacket går dessutom att byta under filmning om du behöver mer batteritid. Det känns dock lite tveksam att ansluta någon av de extra enheterna medan man använder kameran för att filma något mer actionfyllt. Stapeln känns helt enkelt inte så stabil och blir lite bulkig.

Nackdelar med det här upplägget är att själva kameran vare sig får minneskortsfack eller usb-c kontakt. Det går alltså inte att utöka det, ändå förhållandevis stora (22,3 GB), interna minnet eller ladda kamerans batteri eller föra över bilder via kabel till dator från själva kameran. Det hade varit bra med båda dessa alternativen i själva kamera enheten eftersom det blir ett mycket mer kompakt och stabil enhet än när man kopplar på antingen batteri eller framåtvänd skärm för att få mer lagringsutrymme.

Effektiv bildstabilisering

Liksom i DJI Osmo Action är bildstabiliseringen i Action 2 imponerande. Den så kallade Rocksteady ger en behaglig bild där en sekvens filmad utan stabiliseringen är påtagligt mer skakig. I värsta fall är det svårt att titta på filmerna som är filmade utan stabilisering. Om ditt filmande kräver maximal vidvinkel så får du dock nöja dig utan bildstabilisering eftersom den beskär något. Det ska dock sägas att tack vare att Action 2 har mer vidvinkel än Osmo Action är inte det här ett jätteproblem för Action 2. Visst märker man att det blir en tightare bild, men med hjälp av den vidare bildvinkeln blir resultatet bättre än hos föregångaren.

Det finns även stabiliseringsalternativ som håller horisonten stabil, en funktion som ger en ännu kraftigare beskärning av bilden än Rocksteady och det är inget jag skulle använda om jag inte var ute efter just den effekten.

Bildkvalitet

Redan DJI Osmo Action levererade bra bildkvalitet och vår upplevelse av Action 2 är densamma. Bildkvaliteten är bra, 4K film ger skarp bild och tillsammans med bildstabiliseringen ger det filmer med hög kvalitet. Även i de mer lågupplösta 1080-lägena är filmkvaliteten bra.

Vill man ha mer kontroll kan man slå på Pro-läget som finns för både fotoläget och videoläget kan man även styra vitbalansen, färgåtergivning (du kan välja mellan “normal” och “filmlikt” där det senare ger något mattare färger) och exponering.

Det man kan tänka på är att om du väljer bildvinkelalternativet “dewarp” det vill säga att man justerar bort distortionen som uppstår i och med det väldigt vidvinkliga objektivet så blir effekten ganska påtaglig. Allt utanför bildens centrum blir väldigt utdraget och om man ska filma till exempel människor så blir påverkan på bilden väldigt märkbar. Jag skulle i det fallet föredra att filma i ett opåverkat läge som visserligen ger fisheye-effekt, men den känns mer hanterbar. Dewarp-funktionen ger också en viss ökad brusighet i hörnen av bilden, men det är inte direkt störande.

Stillbilderna blir ungefär som man kan vänta sig, bildkvaliteten är okej och fungerar bra för vardagligt användande vad gäller jpg-formatet. Fotar man i DNG-formatet får man lite mer data att arbeta med när det gäller färg och ljusjusteringar, men det ger inte bättre skärpa. Det går dock inte att välja något annat bildvinkelläge än dewarp när man fotograferar i råformat.

Sammanfattning

På det stora hela är Action 2 en bra actionkamera. Bildkvaliteten är bra, gränssnittet är förhållandevis enkelt och överskådligt och det finns många tillbehör. Den nya designen är ett lyft jämfört med tidigare när det gäller smidighet och snabbhet vid montering. Men jag hade gärna sett minneskortsfack och usb-c-kontakt på själva kameran så att man inte är tvungen att använda någon av de externa enheterna för detta. I övrigt är DJI Action 2 en välutrustad konkurrent på actionkameramarknaden.