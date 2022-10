Test: DJI Osmo Action 3 – en praktisk förbättring

I våras lanserades DJI Action 2, en något udda actionkamera i sin formfaktor. Men den levererade bra bildkvalitet, bra bildstabilisering och intressanta möjligheter med sitt tillbehörssystem. Nu har DJI lanserat en uppföljare på sin Osmo Action som kom 2019, Osmo Action 3. Den har formfaktorn från sin föregångare, det vill säga den mer rektangulära formen, men i övrigt är det mycket av tekniken vi ser som kommer från Action 2. Man har även kryddat den nya kamera med lite intressanta nyheter.



Men vad ska du då ha en actionkamera till? Om du gillar att filma men inte vill ha en stor kamera som tar plats och är lika ömtålig som din mobiltelefon så är en actionkamera ett bra alternativ. De är betydligt tåligare än en mobiltelefon och kan dessutom monteras bättre och mer mångsidigt. Så för dig som gillar att filma spännande händelser, actionsporter eller innehåll till sociala medier, så kan en actionkamera vara nästa steg i utvecklingen.

Batteriuppgradering

En av nackdelarna med i stort sett alla actionkameror är batteritiden. Men DJI har adresserat det i sin nya kamera, dels har den längre batteritid än tidigare (och bättre än många konkurrenter), i 1080/30p kan den spela in i 160 minuter. Det är så klart med alla strömslukande funktioner som bildstabilisering, skärmar och så vidare, avstängda och inomhus. DJI själva säger också att det bara ska användas som en referens och kanske inte ses som en siffra som uppnås vid normalt användande. Men, det är ändå en förbättring mot tidigare. Dessutom har de gjort det möjligt att ladda batterierna från 0 till 80% på 18 minuter. Det här gör att det går betydligt snabbare att ladda upp batteriet om du tömt det under dagen. Köper du det lite större paketet med kameran följer det med en laddningsdosa med plats för tre batterier. Det gör att du kan ha dosan i fickan eller i ryggsäcken och snabbt byta batteri när så behövs och sedan kan du stoppa tillbaka det tomma batteriet i dosan och ladda det medan du fortsätter filma. Mycket smart.

Smart batteriförvaring och laddning, den kan även användas som powerbank om du inte behöver batterierna till din kamera.

DJI Osmo Action 3 ska också kunna hantera kyla och värme bättre än tidigare. Ett nedkylningssystem ska göra att den inte överhettar lika lätt som tidigare modeller, men det är främst ett problem om kameran filmar statiskt och alltså inte får någon kylande fartvind på sig. Men för de som behöver den funktionen är det så klart en fördel.

Vertikal video och ny pekskärm

Liksom tidigare sker i stort sett all navigering av kameran via den bakre pekskärmen. Det DJI gjort med Osmo Action 3 är att den skärm som satt på framsidan redan på Osmo Action numera är en pekskärm den också. Den är mindre och kvadratisk så det är inte lika enkelt att peta runt i menyerna där, men det går och det kan vara en stor hjälp om man till exempel monterat kameran så att man inte kommer åt baksidan utan att plocka bort den.

En av de nya funktionerna är att du nu kan filma vertikal för att ladda upp på olika sociala medier. Med hjälp av ramen kan du sätta fästet för vertikal montering av kameran.

För att blidka den allt större skaran som tycker att vertikal video är en bra idé via TikTok eller Instagram har DJI nu gjort det möjligt att spela in vertikal video med Osmo Action 3. Själva kameran har dock inget fäste för en vertikal montering, utan man får använda den medföljande ramen.

Fästanordningen är för övrigt densamma som kom med Action 2. Det vill säga en kombination av magneter och två fjädrade armar som hakar i själva kameran (eller i ramen). Det känns lite klent till en början, men kameran har suttit säkert under hela testet och fördelen är att det går snabbt att montera bort den om man vill titta på ett klipp eller ändra något. DJI använder sig av ett fäste som är kompatibelt med Gopros tillbehör vilket gör det lätt att hitta tillbehör som är kompatibla. Själva huset är också uppgraderat vad gäller vattentätheten, den ska nu tåla att komma ner till 16 meter jämfört med tidigare 10. Men vill man dyka med kameran är det fortfarande ett dykhus som gäller.

Den nya kameran ska kunna hantera både värme och kyla bättre än föregångarna.

Inspelningsmöjligheter

Jämför man med Action 2 har det inte förändrats så väldans mycket i fråga om format och inspelningsmöjligheter. 4K/120 är fortfarande det mesta du kan få ur kameran (om du väljer att spela in i 4:3 blir 4K/60 toppnoteringen). Den totala dataströmmen blir som högst 130Mb/s. Det finns även möjlighet att spela in i 240 bilder per sekund men då får du nöja dig med 1080 i upplösning. Vad gäller stillbilder så är det i princip samma uppsättning av möjligheter som i Action 2 med undantaget att man nu kan välja det vidvinkligaste läget även om man fotograferar med råformat, något som inte gick med Action 2. Men jag gissar att det inte är speciellt många som kommer att använda den här kameran för sina stillbilder.

Stillbilder kan nu tas i både vidvinkelläget och i det läge som kallas Dewarp, det vill säga att fisheyeeffekten tas bort och bilderna blir raktecknade. Det ger mer utdragna hörn och aningen mer brus i hörnen av bilden.

I både video- och stillbildsläget går det att aktivera ett Pro-läge vilket ger mer manuella möjligheter för den som vill kunna styra exponeringen mer exakt. Under testet använde jag främst det automatiska läget och det gör ett bra jobb för att hålla en jämn exponering hela tiden, vilket sannolikt räcker för de allra flesta. Men vill man så går det alltså att påverka känslan i filmen genom att påverka exponeringen eller justera vitbalansen.

Fler stabiliseringslägen

I Action 2 fanns två olika stabiliseringslägen, Rocksteady 2.0 och Horizonsteady. I mitt test av DJI Action 2 tyckte jag att det enda skälet att använda Horizonsteady var om man verkligen ville hålla horisonten rak oavsett om kameran snurrade, för funktionen beskär ganska kraftigt och tillåter inte att du filmar i 4K (upp till 2,7K/60). I nykomlingen Osmo Action 3 hittar vi Rocksteady 3.0, Horizonsteady och det nya alternativet Horizonbalancing. Horizonbalancing är ett mittemellanläge mellan Rocksteady och Horizonsteady som bara håller horisonten rak upp till 45° lutning. Det här innebär att den fungerar med en högre upplösning (upp till 4K/60) och genererar en mindre beskärning. Det gör att funktionen blir mer användbar än Horizonsteady.

idYoutube=y9U0f5-W7qE

Den nya Rocksteady 3.0 fungerar bra, liksom dess föregångare. Jag har inte testat de två stabiliseringarna sida vid sida, men Rocksteady 3.0 ger ett bra resultat, den tvingar fram en viss beskärning av bilden, men det är inte så farligt med tanke på att DJI Osmo Action 3 från början har en bildvinkel på 155°.

idYoutube=2KWBe6rwsro

De tre mikrofonerna ska göra så att vindbrus reduceras. Det här fungerar, under de förutsättningar vi haft under testet, bra och ljudet har varit till belåtenhet.

Appen

Appen är samma DJI Mimo som tidigare och den går fortfarande inte att ladda ner via Google Play för de med android (på grund av amerikanska restriktioner mot DJI). Kör du med Apple går det däremot bra att ladda ner den från App store. I appen kan du styra kameran om du monterat den på ett sätt så att du själv inte kan slå av och på eller ändra inställningar. Du kan så klart också titta igenom filmat material för att kunna göra en lite bättre bedömning än på den ändå ganska begränsade (i storlek) skärmen på kameran. Materialet går sedan att föra över till telefonen för att sprida vidare via till exempel sociala medier. En annan funktion som du kommer åt via appen är möjligheten att livesända via kameran antingen via Youtube eller Facebook.

Sammanfattning

Bildkvalitetsmässigt är Osmo Action 3 i stort sett på samma nivå som Action 2. Att man inte ser några större uppdateringar på den fronten är egentligen inte en stor nackdel, bildkvaliteten i Action 2 var bra och bildkvaliteten i Osmo Action 3 är också bra. Att DJI istället uppdaterat saker som gör kameran smidigare att använda och som gör den mer mångsidig är bra prioriterat. Osmo Action 3 kostar mindre än Gopro Hero 11, vilket är den närmsta konkurrenten, och det är nog så man lockar flest köpare. Det ska dock sägas att DJI Osmo Action 3 inte bara är en billigare konkurrent till Gopro, det är också en riktigt bra actionkamera i sin egen rätt.