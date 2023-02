Test: Huawei Freebuds 5i – Kan mycket, kostar lite

Det är Huaweis app AI Life som du använder för att hantera hörlurarnas inställningar, ladda ner uppdaterad firmware och så vidare. Appen finns både för Ios och för Android, så du behöver inte nödvändigtvis ha en Huawei-telefon för att få ut det mesta av vad lurarna kan erbjuda. När jag testar lurarna med en Huawei-telefon så är dock funktionerna tätare integrerade i mjukvaran och jag får till exempel upp en ruta för att ansluta så fort jag öppnar locket till etuiet nära telefonen.

Passformen

Via appen kan du även göra ett test av passformen på lurarna. Det följer med tre olika storlekar på gummipluppar och genom att appen spelar en kort musikslinga och registrerar med mikrofonerna vad som hörs samtidigt som lurarna sitter i dina öron får du resultat. Jag märker att skillnaden mellan “passar” och “passar inte” är ganska liten, för efter flera misslyckade försök där appen signalerar dålig passform och att jag ska byta pluppar eller justera hur de sitter i öronen, får jag godkänd passform plötsligt när jag spänner käkmusklerna. Då använder jag de största av de tre paren gummipluppar och det är i alla fall tydligt att det är det par som passar mig bäst även om passformen kanske inte är helt perfekt.

Appen finns både till Android och till Iphone.

Flera nivåer av brusreducering

Freebuds 5i har aktiv brusreducering i flera olika lägen. Totalt kan du välja mellan att ha brusreduceringen av, ha genomhörning de gånger du vill vara extra uppmärksam på omgivningen och sedan brusreducering aktiv antingen i Ultra, Allmänt eller Mysigt. Ultra ska vara bäst när det är väldigt stökigt, Allmänt är mellanläget och Mysigt det som ska användas för måttligt oljud. När jag använder hörlurarna i till exempel kollektivtrafiken tar de bort en del av de störande ljuden och samma sak när jag lyssnar på musik bredvid torkskåpet nere i tvättstugan. Störande ljud reduceras, men försvinner inte helt och brusreduceringen fungerar alltså, utan att vara sådär magisk som betydligt dyrare lurar ibland kan erbjuda. Freebuds 5i lyckas inte skapa den där bubblan när lurarna stänger ute omvärlden helt och när jag sätter i lurarna utan att ha musik på är brusreduceringen inte direkt påtaglig. Däremot när jag spelar musik märks det att oljud i omgivningen dämpas, så att jag kan spela musiken på lägre volym utan att det låter som den överröstas av oljudet.

När jag ringer samtal tycker jag att ljudet är riktigt bra. De jag pratar med hör mig tydligt även när det är trafik i omgivningen eller när jag till exempel går på en grusgång eller har radion med prat på i bakgrunden. Enda gångerna när min röst blir svår att uppfatta, får jag höra, är när det blåser lite.

AI Life-appen kan utöver det jag redan nämnt även användas för att hitta lurarna om du tappat bort dem. Det förutsätter dock att de inte ligger i sitt fodral men är i närheten av telefonen så att du kan ansluta via bluetooth. Om så är fallet kan du spela ett ljud på en eller båda av lurarna för att lokalisera dem om de till exempel ramlat in under soffan eller mellan några kuddar. Appen låter dig även ändra geststyrningen på lurarna. Från början innebär ett dubbeltryck på pinnen att musiken pausas eller börjar spela, men du kan även välja att det istället ska ge dig nästa låt, föregående låt, väcka röstassistenten eller att dubbeltryck inte ska styra någonting. Volym ändrar du hur som helst genom att svepa upp eller ner över pinnen på en av lurarna och det går bra utan att riskera att lurarna därför hoppar ur örat. De sitter stadigt. När jag använder hörlurarna så reagerar jag särskilt på ergonomin, att jag lätt glömmer bort att jag har hörlurarna i öronen. De sitter bekvämt och är lätta och att jag inte tänker så mycket på dem även när de spelar musik säger ju något om att ljudet är bra, utan att vara uppseendeväckande fantastiskt. Hur bra ljudet blir beror till viss del på vilken telefon du spelar från, men Freebuds 5i har stöd för högupplöst ljud (LDAC) och med det får jag detaljer som verkligen framträder, vilket ger en betydligt bättre upplevelse än vad många andra hörlurar levererar. Kort sagt väldigt bra överlag sett till vilken prisklass Freebuds 5i lägger sig i.