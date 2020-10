Test: Huawei Sound X – Underbar särskilt om du tjuvkopplar den

Var inte orolig. Det kommer en vändning i den här texten. Först kommer allt att verka lite hopplöst. Finfina egenskaper som ändå inte kommer fullt ut till sin rätt, men sen uppenbarar sig lösningen och allt blir jättebra. Nu börjar vi!

Huawei Sound X är Huaweis första produkt av den här typen men de har inte givit sig in ensamma i leken. Istället har de tagit hjälp av högtalartillverkaren Devialet, en fransk tillverkare som riktar in sig på riktigt högkvalitativ utrustning och som därför kan ta runt 30 000 kronor för sina bluetoothhögtalare och har andra system för 200 000 kronor och mer än så.

Snabb slutsats

Slutsatsen att det här är ett lyckat samarbete när det kommer till Huawei Sound X är enkel att dra. Det tar bara några sekunder av lyssnande för att konstatera. Ljudet är otroligt bra, med bra tryck i bas samtidigt som de finaste detaljerna även de går fram, ett svårslaget ljudomfång helt enkelt och väldigt njutbart. Även högtalaren i sig ger till det yttre intrycket att vara kompetent. Den har en förtroendeingivande tyngd, är blanklackad och ganska stor, mäter ungefär 16 centimeter i diameter och är 20 centimeter hög. Samtidigt ger den betydligt bättre ljud än andra högtalare jag testat med ungefär samma mått. På ovansidan har vi en touchpanel som lyser upp så fort fingret kommer nära och då kan jag trycka för att ansluta en enhet att spela musik ifrån, jag kan höja och sänka volymen och här finns en symbol som visar en överkryssad mikrofon. Den symbolen ska vi återkomma till.

Jag börjar iallafall med att sätta igång högtalaren och då är det både wifi och bluetooth som gäller. Idag är högtalaren enbart en bluetooth-högtalare men det finns redan stöd för wifi och i installationsprocessen ansluter jag till mitt wifi, vilket dock enbart används för att uppdatera högtalarens mjukvara när det kommer nya versioner.

Genom att nudda högtalaren med min mobiltelefon kopplas ljudet från mobilen ut i högtalaren. Anslutingen sker alltså med NFC och sedan ljuder musiken via bluetooth. Huawei har en egen mjukvara för att välja vilken ljudkälla som ska användas och om jag till exempel lyssnar på musik när telefonen får ett samtal så tystnar musiken i högtalaren och samtalet kopplas fram till telefonen, så jag kan prata direkt i den.

Högtalaren ska tåla lite stänk och ska även vara relativt tålig, men den är fortfarande beroende av konstant koppling till elnätet för att fungera så det är inte en högtalare som du kan ta med dig. Nu kommer vi alltså in på vilka användningsområden den verkligen har. Det handlar alltså om en bluetoothhögtalare och visst kan sådana räcka långt. Du ansluter telefonen till högtalaren och spelar upp musik. Jag gör det från Spotify, vilket fungerar bra, men särskilt en högtalare med så hör bra ljud och som är designad för att vara stationär vill man gärna ska kunna mer än så. Högtalaren är utan tvekan bra för musik, men när jag samtidigt som jag lyssnar på musik märker att även ljudet från ett Instagramklipp jag tittar på i mobilen, så klart även det går ut i högtalarna, inser jag att bluetooth har sina klara brister i sammanhanget. Det är även mindre smidigt om man är flera personer med olika enheter som då och då vill lyssna och styra musikvalet.

Tjuvkopplar så den blir röststyrd av Google

Jag nämnde inledningsvis att högtalaren har en överkryssad mikrofon. Det innebär alltså att den inte är röststyrd, även om man kan gissa att den har mikrofoner för att senare kunna uppdateras med just den funktionen. Huawei har redan nu bekräftat att högtalaren senare i år ska få en uppdatering så att flera högtalare kan kopplas samman via wifi. Man hade kunnat räkna med att Huawei via wifi även skulle ha stöd kanske inte för Spotifyspelning men i alla fall för sin egen nylanserade musiktjänst Huawei Music, men det finns det inga tecken på. Inte ännu i alla fall. Man kan säkert gissa att sådana planer som bäst smids inför en framtida uppdatering.

Det jag är ute efter nu är dock möjligheten att röststyra och skicka ljud till högtalaren från snart sagt valfri enhet. Slippa vara bunden, visserligen trådlöst då, men ändå, till en enskild telefon via bluetooth.

Lösningen visar sig vara enkel. Genom att ta en Google Home-högtalare och i Google Home-appen parkoppla den via bluetooth till Huawei Sound X får jag i praktiken en Huawei-högtalare med Chromecast och röststyrning. På det här sättet skickar alltså Google Home-högtalaren vidare ljudet via bluetooth till Sound X så det går ut i Huawei-högtalaren. Google Home fungerar alltså som en brygga och mellanhand. En liten Google Home eller Nest Home-högtalare är ju både liten och billig idag och de extra hundralappar det här kostar är utan tvekan värt pengarna , det lyfter användbarheten markant.

Man ska inte tro att hysset är helt problemfritt dock. Under testperioden händer det att parkopplingen försvinner, det kan vara till exempel om någon kopplar en annan enhet med bluetooth till högtalaren eller om den tappar el eller uppkoppling till exempel under ett strömavbrott. Det är alltså inte precis som en Huaweihögtalare som faktiskt har Google-stöd, men det kommer nära. Och ljudet är hur som helst storslaget.