Test: Jabra Elite 7 Active – Visar vägen

Att Jabra gjort headset sedan länge är tydligt när jag packar upp och börjar använda Elite 7 Active. De känns genomtänkta nästan in i minsta detalj och det är alltså som att komma till ett dukat bord.

Till exempel så tar Jabra fasta på att vi alla uppfattar ljud olika. Därför får jag som en del i inställningsprocessen välja med ett reglage hur brusreduceringen ska fungera och jag får instruktioner om att ställa mig i en miljö med störande ljud och sedan justera reglaget tills brusreduceringen enligt min hörsel blir som mest effektiv. Appen som hör till låter mig även prova ut vilken storlek av gummipluppar som passar mig bäst och jag får göra ett hörseltest där jag först ska ange mitt kön och ålder och sedan får höra olika hög- och lågfrekventa pip för att ljudet i lurarna sedan ska kunna anpassas till min hörselprofil.

De här testerna gör ärligt talat skillnad bara på marginalen. Det är till exempel väldigt liten skillnad på brusreduceringen oavsett hur mycket jag justerar reglaget, men det kan ju vara en personlig upplevelse och Jabras engagemang är ändå något som uppskattas.

Musikljudet i lurarna är bra, utan att riktigt imponera. Det är helt enkelt aningen tunt, men något som väger upp är att gummiplupparna är osedvanligt bra på att stänga ute omgivningens ljud. Under en joggingrunda där jag under en liten bit springer utmed en motorväg har jag till exempel inga problem att till fullo uppfatta och njuta av musiken och det även på lägre volym. Det är inte vanligt för headset. Upplevelsen av ljudet i just stökiga miljöer är alltså utmärkt och det gäller även om jag åker buss, eller till exempel går förbi en byggarbetsplats. Intressant nog gör dock inte den aktiva brusreduceringen särskilt stor skillnad. Den märks när jag stänger av och sätter på den igen, men det är tydligt att det är gummiplupparnas isolering som gör grovjobbet.

Öronsnäckorna i sig har en lätt gummerad yta medan etuiet de förvaras och laddas i är mer plastigt glatt på ytan. Du laddar etuiet via usb-c eller trådlöst om du föredrar det. Det senare kan vara användbart särskilt om du har en telefon med omvänd trådlös laddning, så kan du ladda lurarna direkt från telefonen utan att ha med en extra laddare.

Du styr lurarna och samtal eller musik genom att trycka på lurarnas utsida och här finns inte bara touchknapp utan faktum är att du får riktig tryckkänsla, så att du känner när du trycker. Dessutom bekräftar en röst i lurarna när jag till exempel växlar mellan brusreducering och genomhörning. Du växlar anlutning från en telefon till en annan genom att hålla in båda lurarnas knappar samtidigt och välja lurarna från bluetoothmenyn, men om jag vill växla ljudkälla från till exempel Iphone till Apple Watch räcker det med att bara börja spela musik. Då hör jag i lurarna att lurarna först kopplas från den ena enheten och sedan bekräftar att de anslutits till den andra.

Samtalsljud är något av Jabras paradgren och när jag ringer med tyst omkring mig i omgivningen så har de jag pratar med svårt att tro att jag ringer med ett headset. I stökigare miljöer med oljud är ljudet enligt vad jag får höra inte lika fläckfritt och där kan min röst försvinna ibland, men klart är att Jabra hör till de bättre hörlurarna för dig som pratar mycket i telefon. För just det ändamålet rekommenderar jag dock att du tittar på systemodellen Jabra Elite 7 Pro som saknar den gummerade ytan på lurarna, men har benledningsteknik för bättre samtalsljud i stökiga miljöer.

Jabra har helt tydligt ansträngt sig för att lurarna rent praktiskt ska fungera i praktiken.