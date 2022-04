De flesta som haft ett husdjur vet hur jobbigt det är när de springer bort, eller ännu värre, stjäls. Det finns olika sätt att förhindra att de springer bort, men till exempel jakthundar eller hundar som arbetar med olika sökuppgifter kan behöva vara okopplade för att utföra sina uppgifter. Att på något sätt ändå kunna följa hunden utgör både en möjlighet att värna om hundens säkerhet, men kan också ha en lugnande effekt på hundägaren. Samma sak gäller så klart flera andra djur som till exempel om du har en utekatt.

Minifinder Atto Pro är en liten sändare som fästs på djurets sele eller halsband och kan sedan följas i en app eller en webbsida. Den består av en liten vattentät plastdosa som har ett inbyggt simkort och en gps-mottagare. Gps-datan skickas med GSM-signalen och på så sätt kan du få platsdata från sändaren.

Sändaren är lätt och verkar inte störa hunden när den sitter fast i halsbandet (som hör till sändaren).

Stängsla in

Om du till exempel har en stor gård eller ett område där du jagar/tränar med din hund lös kan du i appen sätta upp en geofence, det vill säga ett “staket” på kartan. Du kan sedan välja om appen ska larma när sändaren kommer in i området och/eller lämnar det. Appen varnar med en signal, vibrationer och blinkande ljus och du kan välja vilka av larmfunktionerna som ska vara aktiva. Det ska gå att få appen att dra igång larmet även när appen bara körs i bakgrunden, men jag lyckas med varierande framgång med det här. Så fort sändaren lämnar eller kommer in i de områden jag satt upp så får jag en notis, men det är först när jag klickar på notisen och går in i appen som larmet går igång. Vid några tillfällen går larmet igång direkt, men det händer inte varje gång. Jag testade appen på två olika telefoner och resultatet var likadant på de båda telefonerna. Är man uppmärksam på sina notiser så fungerar så klart det för att upplysa om att något har hänt med sändaren. Du kan också välja att ett larm ska starta om sändaren färdas över en viss hastighet, något som skulle kunna vara ett tecken på att ditt djur blivit stulet. Sändaren varnar också när batteriet börjar bli dåligt.

Appen är ganska överskådlig och det är enkelt att till exempel sätta upp ett geofence som en virtuell hundgård.

Det finns även alternativ för att spåra sändaren live. Du ser alltid sändarens position i appen så länge den har gps-mottagning, men i livespårningsläget ritar appen upp en röd linje där djuret rör sig. Om du inte vill ha igång livespårningen kan du också välja att se sändarens rörelsehistoria utifrån ett flertal olika tidsintervall. Det här kan vara intressant om du till exempel har en utekatt som du undrar var den är på dagarna.

Minifinder presenterar Atto Pro som att den har en skallindikator, men vad det innebär är att du kan ringa upp sim-kortet som sitter i sändaren och då höra vad sändarens mikrofon tar upp. Det här kan vara användbart om du till exempel jagar och hunden har kommit utanför hörhåll och du vill veta om den driver eller skäller ståndskall.

Några svagheter

På det stora hela är Minifinder Atto Pro en ganska bra grej för den som har behovet av att kunna spåra ett lösgående husdjur. Du kan som sagt välja olika uppdateringsfrekvenser, där den kortaste är 30 sekunder. Det betyder att sändaren kan förflyttas i 30 sekunder innan du får se att den flyttats eller innan ett larm aktiveras. Den som har ett husdjur vet hur långt de kan komma på en halv minut. Som stöldskydd eller för att försäkra sig om att sändaren är inom ett ganska litet område är det inte den bästa lösningen. Men ute i skogen på större ytor är det inte något större problem.

Laddaren fästs med magneter, men magneterna skulle behöva vara starkare för som det är nu är det lätt för kontakterna att hamna snett.

Sändaren har mellan 24 och 32 timmars batteritid, vilket är helt okej. Sändaren är inte något som används hela tiden om du har ett djur som åtminstone sover inomhus, om inte djuret rymmer och är borta länge. Då hade en längre batteritid så klart varit önskvärd. Laddaren är däremot lite bökig, den fixerar kontakterna med magneter, men magneterna är för svaga så laddaren hamnar lätt ur sitt läge. Vid laddning gäller det att sändaren ligger helt stilla och laddsladden inte störs.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att Minifinder Atto Pro fungerar för sitt ändamål, för den som vill ha en smidig sändare till sin jakthund eller en utekatt. Du kan lätt följa djuret och ringa in områden som du vill veta om det lämnar eller kommer in i. Gränssnittet i appen är förhållandevis enkelt och det är enkelt att utföra de olika inställningar som finns även om webbgränssnittet är lite bökigare.