Test: Motorola Moto G60s – Snabbladdande budget

Moto G60s lanserades tidigt under hösten, men det tog tid för Motorola att få ut ett testexemplar till oss. Under tiden har Motorola hunnit lansera nästa generation Moto G-lurar. De nya lurarna bjuder dock på små förbättringar, och ingen av dem har en medföljande snabbladdare på 50 watt som Moto G60s har. Det har för den delen ingen annan telefon för under 3000 kronor heller, så det gör Moto G60s unik på den svenska marknaden för stunden.

Vi kan börja med att diskutera värdet av detta. Som de flesta nya billigare mobiler har Moto G60s ett rejält tilltaget batteri på 5000 mAh. Telefonen klarar sig länge på en laddning, men utan snabbladdning tar det evigheter att ladda ett så stort batteri.

Laddaren som följer med Moto G60s laddar telefonen från tomt batteri till 27% på 10 minuter, och på en halvtimme är batteriet laddat till 76 procent. Det är en reell skillnad mot om du laddar med en 10-wattsladdare, vilket följer med nya Moto G51 (för att ta ett exempel ur Motorolas nya Moto G-serie) som kostar ungefär lika mycket, och du kan inte heller köpa till en 50-wattsladdare och koppla in, för den har inte stöd för det.

Det är alltså en egen egenskap som gör skillnad. Moto G60s kan behöva det, för i övrigt kan det vara svårt att se skillnad på alla Moto G-mobiler för mellan 2000 och 3000 kronor, där Moto G60s lätt försvinner i mängden. Eller möjligen tornar upp sig över, för det är en stor mobil. Intrycket förstärks av att 6,8-tumsskärmen har det udda formatet 20,5:9 något som gör telefonen ytterligare lite mer långsmal än de flesta mobiler idag. Den har svårt att gå ner i den byxficka jag brukar ha mobilen i.

Baksidan är i rätt anonym plast, med lite struktur som gör telefonen lite mindre hal i handen. På baksidan sitter förutom kamerorna även fingeravtrycksläsaren, lite väl högt upp för att man ska nå den utan att behöva byta grepp om mobilen, men bortsett från det fungerar den bra.

Skärmen bäst på pappret

Skärmen är på pappret imponerande, med 120 Hz uppdateringsfrekvens och det alltså i en mobil för under 3000 kronor. Jag har dock märkt att förbättringen av snabbare uppdatering inte alls är lika självklar i telefoner med LCD-display som den här har, det eftersom kristallerna i sig inte kan uppdatera lika snabbt som skärmen. Det märks också när jag slow-motionfillmar skärmen och ser att det blir eftersläp i bilden, i synnerhet när jag sveper i sidled. Trots det är effekten av den snabbare skärmen inte obefintlig. Jag märker skillnad på när telefonen är inställd på 60 och 120 Hz. Som standard är den dock ställd på adaptiv, vilket innebär att hastigheten justeras automatiskt beroende på vilken tillämpning du använder.

Jag tycker att skärmen är lite skiftande i ljusstyrka när jag vinklar den, vilket är typiskt för billigare LCD-displayer, och vid lägre ljusstyrkor blir färgåtergivningen lite grådaskig. För prislappen är det en helt okej skärm, men inte så bra att den skulle vara ett argument för att välja just den här mobilen.

Mediatek står för motorn i Moto G60s, i form av ett Helio G95-chipset. På pappret och i benchmarktest är den faktiskt snabbare än de chipset som sitter i de flesta av den efterföljande generationens Moto G-mobiler. Praktiken är en annan sak. Motorola brukar vara så bra på att få användargränssnittet i sina mobiler att spinna att det känns som om de kunde slängt in processorn från Ericssons gamla hajfena i mobilen utan att det hackar när jag skrollar eller surfar på webbsidor.

Därför är jag överraskad över att det är just i den här mobilen som det faktiskt hackar när jag skrollar och surfar, och inte i Moto E40 med betydligt klenare chipset som jag testade senast. Det är inte så att det blir jobbigt att använda mobilen, men den känns inte riktigt så där mjuk och följsam som jag är van vid.

Smarta genvägar

Motorolas användargränssnitt är i alla fall som jag är van vid, med väldigt få ändringar jämfört med Googles basversion av Android, och de ändringar som finns är av godo, som rörelser för att väcka ficklampan eller kameran, och att skärmen inte slocknar så länge du tittar på den. Telefonen är fri från förinstallerade appar från någon annan än Google. Motorola lovar en större systemuppdatering, till Android 12 alltså, till mobilen, och säkerhetsuppdateringar i två år.

Kamerorna ser ju på pappret imponerande ut och är därför en mindre besvikelse. Fyra kameror med en huvudkamera på 64 megapixel låter ju imponerande, tills man ser att en av kamerorna är en makrokamera och en annan är djupsensor. Som väntat tillför de inget till bildresultatet, men här finns i alla fall vidvinkelkamera för när man vill få med mer på bilden.

Det är framförallt huvudkameran jag har problem med. I fullt dagsljus, vilket i december innebär om det inte är några moln på himlen och klockan är nära tolv på dagen, får jag riktigt bra bilder, men under de flesta andra förhållanden får jag bilder som ofta är oskarpa, har konstig färgåtergivning eller både ock. Framför allt med inomhusbelysning är skillnaden i skärpa något man märker av i vardaglig fotografering.

De anmärkningar jag har på prestandan, skärmen och kameran i Moto G60s är inga stora saker som gör att jag avråder från köp, för 2900 kronor är detta en prisvärd telefon, och det är bara i jämförelse med Motorolas egna utbud av mobiler, som Moto G30, Moto G50, Moto G41 och Moto G51, som Moto G60s har lite svårt att hävda sig. Men den har snabbladdningen, och den är värt något.

Frågor och svar

Har telefonen 5G? Nej, det saknas på Moto G60s, men finns i Moto G50 och G51.

Hur är den att ringa med? Jag har inga klagomål på mottagning eller ljudkvalitet vid telefonsamtal.

Hur är ljudet för filmtittande? Det finns 3,5 mm-uttag för headset och ljudförbättringsfunktioner som skapar rumslighet och biokänsla, men lyssnar du utan hörlurar finns det bara en monohögtalare.

Ett alternativ

Kameraexempel

I gryningen får jag konstig färgåtergivning i bilderna.