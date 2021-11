Test: Seniormobilen Doro 8110 – Mest vilseledande

Högt och tydligt ljud, en skärm med tydlig detaljåtergivning och hög kontrast samt så klart lättanvända och logiska funktioner som inte gör den dagliga användningen mer komplicerad än nödvändigt. Det är i korthet vad man kan förvänta sig av en telefon som är senioranpassad, enligt mig.

Om man som senior ska välja en telefon så står man inför valet att antingen välja en uttalad seniormobil som denna från Doro eller så fastnar man istället för en “vanlig” mobil.

Doros svar på frågan om vad en senior behöver i en mobil, och som man manifesterar genom till exempel Doro 8110 som vi testar här, är larmknapp på baksidan, möjligheten för släkt och vänner att styra telefonens inställningar på distans och greppvänlig ergonomi. Jag och Doro är överens om att högt och tydligt ljud bör vara prioriterat i en mobil för seniorer.

Att Doro har seniorens bästa för sina ögon är jag övertygad om, men jag är inte lika övertygad om att resultatet blir så bra. Ett exempel på detta är den larmknapp som sitter på baksidan av Doro 8110. Telefonen som helhet har en gummerad baksida som gör den stadig att hålla i. Du håller telefonen med den ena handen och använder pekskärmen med den andra handens fingrar. Den där larmknappen på baksidan kan man dock inte direkt säga är ergonomiskt placerad. Med svag kraft i händerna kan den vara svår att trycka på, särskilt som den måste hållas in i flera sekunder innan funktionen aktiveras. Att resultatet av trycket visas på skärmen på andra sidan av telefonen är ett annat aber. Vad larmknappen gör är att den, om du håller in den och innan dess konfigurerat funktionen, ser till att telefonen skickar ett meddelande till en nödkontakt och bifogar din position. Efter att jag utlöst larmet så ändras som resultat av det även volymen på telefonen från ljudlöst till ljud på. Funktionen är helt enkelt varken unik eller särskilt nyskapande. Inte heller välgjord. I Doro 8110 känns det som om Doro anstränger sig för att komma runt Androids begränsningar och sällan lyckas väl med det.

Förenklar och förvirrar

Doro gör en insats för att förenkla genom att lägga på sitt eget gränssnitt, men de låter samtidigt de mer komplexa delarna av Android skina igenom. Tittar vi på grundläggande funktioner som att ta ett foto, titta på de bilder du tagit, ringa ett samtal, så fungerar Doros gränssnitt som ett mellansteg. När jag till exempel ska titta på de bilder jag tagit hamnar jag ändå i icke senioranpassade appen Google Bilder Go, efter omvägen via Doros eget gränssnitt. Det är ingen tydlig förenkling, snarare tvärt om. Samma sak när jag ska ringa ett samtal. Då väljer jag från startskärmen att just ringa. Jag slussas då först till Doros förenklade mellanmeny och det första jag måste göra där är att svara på om jag “vill ge Doro Eva behörighet att ringa och hantera telefonsamtal”. Det här är alltså Androids vanliga appbehörighetsruta och problemet är att Doro inte kommer förbi mycket av den komplexitet som finns i Android. Notiser kommer till exempel i toppen som vanligt, som på vilken Android som helst och där kan jag läsa att “Response har åtkomst till min plats i bakgrunden”. Doro har alltså ingen möjlighet att dölja den här komplexiteten för användaren.

Alternativet till att köpa en seniormobil som Doros är att istället ta en helt vanlig mobil och anpassa den så gott det går till seniorens behov, gärna då med hjälp av en någorlunda teknikkunnig bekant eller familjemedlem. Problemet här är alltså att även Doromobilen kräver ganska mycket handpåläggning för att fungera logiskt och enkelt och inte ens med handpåläggning kommer vi undan komplexiteten.

Fornlämning under skalet

Under skalet skiljer sig Doro 8110 från det mesta vi sett. Den gör det för att den prestandamässigt ligger flera år efter det mesta vi ser i butik idag. Det systemchipp som driver telefonen når upp till i vissa fall ungefär en tiondel av den prestanda vi får i en modern mobiltelefon. Det här är ju inte ett stort problem för en senior som inte spelar krävande spel eller växlar mellan många andra krävande appar, så det kan jag ha förståelse för. Även med den här begränsade prestandan kan du logga in på din internetbank, använda Swish, ja till och med spela musik i Spotify, se ett videoklipp på Youtube eller svara på ett meddelande i Facebook Messenger utan större problem. Det går inte snabbt, men det går.

Doros prioriteringar på andra områden är svårare att förstå.

Inte bra i minsta mörker.

Batteritiden är till exempel i underkant trots att prestandan är usel och skärmen är sämre än det mesta vi ser på telefoner idag, även i samma prisklass som Doro 8110. När jag sedan jämför kameror så underpresterar den här telefonen även där jämfört med vanliga telefoner i samma prisklass. Doro säger att kamerorna i Doro 8110 är särskilt bra i mörker. Kamerorna, för ja de är flera i Doro 8110, består av tre på baksidan och sen en selfiekamera i en liten droppformad sensorpanel i toppen av skärmen. De där tre kamerorna gör dock inte mycket extra för utöver huvudkamran är det en makrokamera som inte tar bilder närmare motivet än 7-8 centimeter och en djupsensor. Huvudkameran i sig är duglig, men inte särskilt mycket mer än så och den imponerar inte. I mörker så får jag betydligt skarpare bilder med klart bättre färgåtergivning från till exempel Nokia G50 som kostar lika mycket som Doro 8110. Det är helt enkelt stor klasskillnad till Doros nackdel och då ska vi lägga till att Nokia G50 inte ens är i närheten av de bättre i klassen.

Bara signalpolitik

Väldigt mycket av det Doro gör i den här och andra seniortelefoner känns som signalpolitik utan särskilt mycket faktisk nytta. Den riktar sig till den som inte vet så mycket om alternativen och inte kan bedöma värdet. Larmknappen på baksidan är ett exempel. Det har ingen annan telefon. Den gör att en utvald nödkontakt får en notis och ett meddelande där seniorens senaste position syns. Man kan dock fråga sig vilken extra nytta det tillför när positionering är enkelt via såväl appar som direkt i systemt i samtliga smartphones, såväl Iphone som Android. Du kan dela position automatiskt och ständigt i bland annat Apples Hitta-funktion och i Google Maps och att kontakta en nära anhörig i en nödsituation går även det.

Man kan även fråga sig vilken nytta möjligheten att fjärrstyra telefonens inställningar faktiskt innebär i praktiken. Med Doro 8110 kan jag låta en mer teknikkunnig anhörig ändra textstorleken, ljusstyrkan, volymen och hut lång tid det ska ta innan skärmen släcks. Det är bara ett fåtal av alla inställningar och frågan är hur ofta en senior ens kan tänkas gå in och av misstag till exempel ändra textstorleken i systemet. Det är inte inställningar man stöter på bara sådär, utan verkligen måste leta efter. Jag vill argumentera för att en helt vanlig Android eller Iphone med anpassade inställningar är det bästa valet. Det du behöver är alltså inte en seniormobil utan en halvtimmes hjälp av en teknikkunnig anhörig eller vän som lägger bara det viktigaste lätt åtkomligt på startskärmen, stuvar undan resten. Det går lätt i både Iphone och Android för den som är bara lite van.

Frågor och svar

Kommer det laddare med i paketet?

Ja, inte bara laddare utan även ett bordsställ som du kan använda för att ladda telefonen men utan med krångla med att pricka sladden i hålet i botten på telefonen.

Men om seniormobiler är så onödiga, vad ska jag ha istället?

Ställ in valfri Iphone eller Android med ett fåtal appar, genvägar till viktiga funktioner och stor text så får du en bättre telefon för ett billigare pris.

Hur användbar är fjärrstyrningen av telefonen som är tillgänglig för anhöriga?

Inte. Tvärtom får jag en rad felmeddelanden när jag sätter upp det och när det väl är igång så är funktionen mycket begränsad.

Ett alternativ:

Iphone

Det bästa alternativet som jag ser till en seniormobil är en Iphone av äldre årsmodell, med fysisk hemknapp och med onödiga appar borttagna, samt stor textstorlek och bra kontrast inställt.

Testbild

Kameran klarar dagsljus bra, men är betydligt sämre i mörker än andra telefoner i samma prisklass.