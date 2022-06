Test: Sony Xperia 1 Mark IV – Fortsätter på utstakat spår

För tre år sedan gjorde Sony om sin produktportfölj för mobiler drastiskt. Man fokuserade på tre modeller, Xperia 1 med 4k-skärm, Xperia 5 i lite smidigare format och mellanprismodellen Xperia 10, Samtliga i “brevlådeformat”, med extra långsmal skärm och Selfiekameran ovanför skärmen i stället för infälld i.

Sedan har man hållit sig till det, och de nya årsmodellerna har hetat mark II, III och nu IV (utskrivet utan mark och med romerska siffror). Det är ärligt och rättvisande, för det handlar om nya årsmodeller av i grunden samma mobil snarare än större nyheter. Detta gäller även årets Xperia 1 Mark IV.

Samtidigt, under åren som gått har Sony blivit en allt mindre spelare på mobiltelefoner, och man har kontrat det genom att låta mobiltillverkningen glida in under kameradivisionens vingar. Det verkar ha gjort Sony mindre känsligt för mobilvärldens trender, och vi har använt uttrycket “kör sitt eget race“ om dem så många gånger att vi slitit ut uttrycket. På vissa områden har det egna racet tagit dem långt från andra mobiltillverkare, medan det på andra snarare gjort att de känns en smula före sin tid.

Ta formgivningen till exempel. Liksom föregångarna har Xperia 1 Mark IV en skärm i 21:9-format, vilket är mer långsmalt än andra tillverkares. När man dessutom vägrar att fälla in selfiekameran i skärmen utan behåller den i en panel ovanför ger det en mobil som är smal men hög och det är ännu svårare än vanligt att nå över hela skärmen med en hand. Å andra sidan har sedan första Xperia 1 även andra mobiltillverkare gått mot mer långsmal skärm, och panelen i överkant har successivt kunnat reduceras i storlek så skillnaden är nu mindre än när Sony började.

Retroform som är inne igen

Formgivningen med platt glasbaksida och rätt kantig aluminiumram är också något som Sony bara varierat lite grann, årets modell är aningen kantigare än förra årets. Att resten av branschen gått från rundat till kantigt igen på samma tid gör att formen känns modern. Däremot är jag lite bekymrad över mobilens byggkvalitet efter att färgen på metallramen börjat skavas av efter bara ett par veckor. Sony har behållit 3,5 mm-uttaget, liten kameraö, minneskortplatsen och till och med kameraknappen. Fingeravtrycksläsaren i hemknappen på sidan var också något Sony var tidiga med som andra nu börjar ansluta sig till.

Ett av Sonys argument för sin toppmodell sedan före första Xperia 1 har varit 4K-skärmen, med högre upplösning än på någon annan mobil. För att spara batteri och processorkraft kör dock skärmen i 1096 x 2560 pixel snarare än sin fulla upplösning utom i några utvalda användarscenarior, som Sony inte publicerar offentligt.

Jag kan inte uppfatta någon som helst skillnad mellan lägena, men mina ögon börjar bli äldre. Istället gör jag ett blindtest med min son. Jag kör en Youtubefilm med omväxlande 4k och 1080p och ber honom säga när filmen har högre respektive lägre upplösning. Han svarar rätt exakt 50 procent av gångerna vilket visar att inte heller han kan uppfatta skillnaden.

Nu vet jag ju inte säkert om Youtube-appen är en av de funktioner där 4K-läget är igång (även om det är sannolikt), men det bekräftar ju å andra sidan min poäng. Om man inte kan avgöra om 4k-läget är igång eftersom man inte ser skillnaden är det en meningslös funktion.

Om man inte vinner något på att ha 4k-skärm så skadar inte heller, i alla fall inte i Mark IV. Jämfört med föregående modell har skärmen enligt Sony blivit 50 procent ljusstarkare och jag har inga klagomål där. Skärmen har också 120 Hz uppdateringshastighet och har snabb respons. Möjligen påverkas batteritiden negativt en smula, men Xperia 1 Mark IV har större batteri än föregångaren och om resultatet i vårt batteritest för skärmtid inte är exceptionellt så innebär det att det inte heller är dåligt.

Telefonen kör Android 12, där Sony inte är inne och meckar med systemet så mycket som lägger till egna systemappar. Det innebär bland annat appar som ger reklam för Sonys andra tjänster som du kanske eller kanske inte är intresserad av.

Tydligast avtryck gör Sony, inte så konstigt, när det gäller appar för kamerorna. I vissa fall blir det bara förvirrat. Du kan till exempel spela in video med den vanliga kameraappen, precis som du väntar dig, men samtidigt finns de två apparna Video Pro och Cinema Pro som också fyller det syftet. Video Pro ger dig mer manuell kontroll, Cinema Pro fokuserar i stället på färgfilter och liknande. Det blir dock inte enklare utan rörigare att ha tre appar i stället för en.

Precis så har Sony också gjort för stillbildsfotografering. Man har haft självförtroendet att tro att vanliga användare klarar av att hantera det automatiska läget i Camera Pro-appen, som därför är den enda appen för att ta stillbilder. Camera Pro efterliknar gränssnittet i Sonys Systemkameror, och är riktigt lyckad. Om du inte vill befatta dig med avancerade kamerainställningar kan du peka och trycka, samtidigt som manuella kontrollerna är lätt tillgängliga.

Självständig autofokus

Sony löser autofokusen på ett annat sätt än andra mobiltillverkare. I stället för att fokusera på en punkt på sensorn fokuserar man på ett objekt och fokusen på det objektet behålles om du rör på kameran eller objektet rör sig. Kameraknappen kan som på en riktig kamera tryckas ned i två steg där knappen halvt nedtryckt låser autofokus.

Du ser på skärmen vad automatiken väljer att fokusera på, och det är bra, för jag tänker oftast att det som är i mitten på bilden är det jag vill fota, men så tänker inte Sony utan låser istället gärna på ansikten, även om de är i ena hörnet av sökaren. Du kan själv manuellt välja vad som ska fokuseras på genom att trycka på skärmen.

Som helhet tycker jag att Sonys kameraapp förmodligen är den bästa i en mobil. Andra tillverkare har börjat satsa mer på kameralika proffslägen, vilket bara förstärker känslan av att Sony är etta på det.

Om nu kamera-appen är bra, hur blir bilderna? Det här är ett område där Sony tappat ledningen till Samsung och tidigare Huawei. Det kan tyckas märkligt eftersom Sony förutom att vara kameratillverkare dessutom levererar sensorerna åt bland annat Samsung, men det visar kanske hur stor del av bildresultatet idag som beror på beräkningskraft och efterbehandling där flera exponeringar kombineras.

Xperia 1 Mark IV har hursomhelst precis som sina föregångare tre kameror om 12 megapixel. Standard, vidvinkel och telefoto. Sony har inte valt att satsa på superzoom denna gång, utan i stället har telelinsen steglöst variabel zoom från 3,5 gånger till 5,2 gångers optisk förstoring jämfört med huvudkameran.

Här ska jag med en gång säga att mitt testexemplar är defekt. Bilderna från telekameran blir inte skarpa oavsett förstoringsgraden. Sony håller med mig om att det inte ska vara så, jag har fått två olika testexemplar, bägge defekta. Sony arbetar med att hitta en lösning men har inget besked att ge i dagsläget. Det sätter mig som testare i en svår sits. Jag kan inte bedöma denna funktion. Jag kan inte heller avgöra om det är ett problem som förekommer i de kommersiella exemplaren. Jag har sett exempelbilder från andra neutrala testare som talar för att det inte är ett generellt problem, och att telekameran håller vad den lovar. Jag kan inte heller avvakta med att skriva detta test hur länge som helst. Sony föreslår att jag bedömer telefonens övriga funktioner och kompletterar testet när de löst problemet med telekameran, och det är vad jag har valt att göra.

Utmärkt utom i mörker

Vi lämnar alltså den innovativa telekameran därhän och tittar på huvudkameran. Att upplösningen är förhållandevis låg med dagens standard är inget att bekymra sig om. De flesta mobilkameror levererar bilder med 12 - 16 megapixel som slutresultat, och det kan man nå med bra resultat både med fler och färre pixlar på sensorn.

I dagsljus utomhus tycker jag att Xperia 1 mark IV tar så bra bilder som man kan önska sig. Bildresultatet är i snitt bättre än på Samsung Galaxy S22 som jag jämför med. Färgåtergivning och skärpa är utmärkta. Det känns som Sony är mer sparsamma med HDR-effekter i bilderna, vilket gör att mörka partier ofta känns mörkare än i Samsungkameran, men det är en smaksak om man tycker att det är ett problem eller det känns mer äkta och naturligt. Det här blir ofta tydligare vid inomhusbilder där ljuset är sämre. Jag behöver som sagt ha ett öga på autofokus för att inte det jag vill ha i fokus ska bli suddigt.

När det gäller bilder i riktigt dåligt ljus blir däremot Sony akterseglade av Samsung. Så har det varit i många år och så fortsätter det att vara. Det bästa man kan säga om bilder tagna i mörker är att de känns naturliga. Bilderna blir mörka, men det som syns är ofta skarpt.

När det kommer till vidvinkelkameran är det å andra sidan Sony som sopar banan med Samsung, Sonys kamera i Xperia 1 mark 4 med autofokus är betydligt mer ambitiös än den i Samsung Galaxy S22, och bildresultatet håller nästan samma klass som från huvudkameran. Autofokus och den korta närgränsen gör också att vidvinkelkameran kan användas för att ta utmärkta makrobilder. Kameramänniskorna på Sony låter dig också välja om du vill att vidvinkelbilderna ska perspektivkorrigeras eller behålla fisköge-effekten.

Den första Xperia 1 kostade 9500 kronor. Sedan har varje ny generation ökat i pris med cirka 1500 kronor, och nu är det en rätt dyr modell för 14 000 kronor. Det är svårt att se att den riktigt lever upp till detta premiumpris, bra kamera-app till trots.

Frågor och svar

Sony är ju ljudföretag också, har man gjort något för ljudet? Förutom att det finns 3,5-mm-uttag har man också olika ljudförbättringstekniker för 3D-ljud och högupplöst ljud. Telefonen har också rätt bra stereohögtalare.

Är det långsmala skärmformatet bra för film? Det kanske finns film i 21:9-format, men det mesta innehållet på streamingtjänster har smalare format och då får man svarta fält på varje sida om bilden.

Hur är vibratorfeedbacken? Mjuk och skön.

Ett alternativ

Samsung Galaxy S22 Ultra är mobilen du ska ha om du vill ha en riktig kameravärsting idag. Priset är ungefär detsamma, men Galaxy S22 Ultra är en tyngre och klumpigare mobil.

Kameraexempel

Ibland drar Sony åt det mörka hållet, men med denna kontrastrika bild har man lyckats bra.