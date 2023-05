Test: Xiaomi Redmi Note 12 – Svårslagen prispressare under 3000 kr

När det handlar om prispressade mobiler som den här kan du se på de dyra flaggskeppen ur ett annat perspektiv. För det blir tydligt att vi faktiskt kan få en telefon som klarar vardagens alla krav till ett pris som bara är en bråkdel, i vissa fall så lite som en tiondel, av vad de verkligt dyra mobilerna kostar. Det är nästan så man undrar vad haken är. Här har vi oled-skärm som ger bra svärta, snabb skärmuppdatering, du får snabbladdning och du får bra kameror.

Mycket för pengarna

Grundförutsättningarna är helt enkelt mycket goda och Xiaomi Redmi Note 12 ger dig mycket för pengarna. Tar vi en närmare titt under skalet kan vi konstatera både styrkor och svagheter. Kamerorna, om vi börjar med dem, ger ovanligt bra bilder i mörker sett till prislappen.

Något av den tydligaste utvecklingen de senaste åren har varit hur tillverkarna har kapplöpning om vem som kan erbjuda de mest långtgående uppdateringslöftena. Med garanterade Android-uppdateringar kan du vara säker på att viktiga appar som till exempel Bank-id stöds i många år framöver och därmed säkerställer en lång livstid för telefonen som helhet. Xiaomis policy med 2-3 uppdateringar och det mjukvaruskal som Xiaomi lägger på Android hör till tillverkarens brister idag. Konkurrenterna har gjort framsteg här medan Xiaomi tycks ha prioriterat annat.

Onödigt och rörigt

I Xiaomis MIUI-system som de lägger över i detta fall Android 13 hittar vi en mängd mer eller mindre onödiga appar, så det kan ta en liten stund att rensa det du inte använder. Det handlar framförallt om en egen webbläsare utöver Chrome, genvägar till olika reklamappar och en hel del verktygsappar med varierande nyttagrad. Bra är att telefonen har FM-radio, kan skapa dubbelappar för enkel inloggning på flera konton, att du kan välja mellan att ha alla appar på hemskärmen eller att organisera apparna i en applåda samt att telefonen generellt känns snabb. Sämre är det röriga intryck systemet ger och funktioner som Shareme, Xiaomis egen delningsfunktion som kräver att mottagaren ska ladda ner en särskild app. Där lyckas exempelvis Samsung bättre med enkel delningsfunktion av stora filer till både Iphone och andra Androider. Det finns vissa grafiska effekter som kan upplevas som charmiga. Flyttar jag en ikon på hemskärmen eller raderar en app så animeras detta på ett lekfullt sätt.

Galleriappen i Xiaomis telefoner har under den senaste tiden gått från att spara bilder i Xiaomi Cloud till att istället paras ihop med Google Foto. Nu kan du alltså välja att använda din molnlagring hos Google för bildlagringen. Det gör samtidigt Xiaomis egna Galleri-app lite överflödig, men efter en övergångsperiod av problem så fungerar nu i alla fall kopplingen de bägge apparna emellan.

Känns snabb

Systemet och telefonen som helhet, i mitt fall utrustad med 8 GB arbetsminne, känns som sagt snabb och responsiv, särskilt då när vi väger in prislappen. Med tanke på att telefonen har begränsad prestanda är det en bedrift att systemet har så bra flyt.

"Always on"-skärmen är inte always on.

Skärmen har vad Xiaomi kallar Always on display så du ser notiser och klockan även när telefonen är låst, men det är en sanning med modifikation. I inställningarna för Always on display är det enda tillgängliga valet att låta skärmen släckas helt efter tio sekunder, så det är inte alls “always on”. I systeminställningarna kan du välja hur en notis för till exempel ett nytt inkommande meddelande ska visas på skärmen. Genom att skärmen tänds helt, med en av flera subtila animationer utmed skärmkanterna eller inte alls. Det här är ett av flera exempel på hur du om du dyker ner i inställningsmenyerna kan anpassa hur systemet beter sig.

Saknar 5G

Det du går miste om i Xiaomi Redmi Note 12, för till det här priset får du inte allt, är framförallt zoomkamera, 5G och vattentålighet. Telefonen är enbart skvättsäker. Dessutom, kanske mindre viktigt, saker som trådlös laddning och fingeravtryckssensor i skärmen. Just fingeravtryckssensor sitter istället i knappen på sidan och reagerar snabbt så det är snarare en fördel.

Fingeravtryckssensorn sitter i knappen på sidan.

När det gäller kameran och bristen på optisk zoom kan jag inte ta bilder i mer än 2 gångers förstoring innan det märks tydlig kvalitetsförsämring i detaljåtergivningen. Ett särskilt makroläge i kameraappen finns för att ta närbilder, men det och dess futtiga upplösning på två megapixel tillför inte mer än vad huvudkameran klarar av.

Bristen på 5G är i dagsläget ingen stor nackdel givet den blygsamma utbyggnaden i landet, men kan bli mer märkbar på sikt. Sett till prislappen tycker jag dock att det är en rimlig kompromiss och 4G-nätet kommer ju att räcka långt under överskådlig framtid.

Frågor och svar

Hur är huvudkameran på 50 megapixel?

Det som var extremt högupplöst för några år sedan är idag nästan en miniminivå. Kameran kan ta bilder i 50 megapixel, men standardläget använder sensorn till bilder i 12,5 megapixel.

Hur känns telefonen i handen?

Plastskalet gör att den är relativt lätt. Med i kartongen får du förutom laddare även ett genomskinligt skal i gummi. Det gör att telefonen inte känns fullt så kantig som den är.

Något annat?

Den har både FM-radio och IR-sändare så du kan använda den som fjärrkontroll till enheter som har stöd för det.

Ett alternativ:

Med 5G

Ska vi hitta ett alternativ till Redmi Note 12 så går det knappt utan att gå upp i pris. När vi gör det hittar vi exempelvis Samsung Galaxy A34 som har ett mer genomtänkt gränssnitt och 5G-stöd.

Testbild

Huvudkameran på 50 megapixel klarar sig bra, även i mörker, men makrokameran gör ingen nytta och du blir utan riktig zoom.