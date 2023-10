Nybörjartips till mobilen: Swish och mobilt BankID

Swish låter dig skicka pengar omedelbart till en annan användare och kan användas för att betala på mängder av ställen, inklusive marknader och butiker. BankID används för att logga in på många webbsidor (och till Swish). Man kan tycka vad man vill om att hemsidor för myndigheter närmast förutsätter att man har ett mobilt BankID att logga in med, men det är en realitet idag.

Mobilt BankID skaffar du via din bank. Du kan göra det via bankens webbsida men om du går till ett bankkontor så hjälper de dig förstås med det också. Proceduren skiljer sig något beroende på vilken bank du har, men innan du börjar behöver du i alla fall ha installerat appen BankID. Det gör du genom att öppna Play Store (på en Androidmobil) eller Appstore (på en Iphone) och söka på BankID.

Där hittar du också appen Swish och när du installerat den och ditt BankID kan du aktivera Swish i din mobil genom att starta Swish-appen. Swish är kopplat till ditt mobilnummer och går snabbt att komma igång med.

Eftersom Mobilt BankID är en värdefull identitetshandling är det extra viktigt att du har en säker PIN-kod till appen. Det är också därför en sexsiffrig kod krävs och inte bara fyra siffror.

Om du har en Android-mobil och har slagit på fingeravtrycksläsning för att låsa upp mobilen kan du använda det även för de flesta BankID-upplåsningar. Det har dels fördelen att du inte måste krångla med pin-koden lika ofta, dels minskar det risken att någon skulle råka få syn på din pin-kod när du slår in den. För att slå på det går du in under inställningar, som finns i nederkanten på BankID-appen.

På samma sätt kan du om du har en Iphone använda ansiktsigenkänning (eller Face-ID som Apple kallar det) för att identifiera dig med mobilt BankID om du slagit på det på din mobil. Den ansiktsigenkänning som finns på Androidmobiler är mindre säker och används därför inte av BankID.

BankID: Iphone, Android

Swish: Iphone, Android

