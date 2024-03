Tips: Gör mer lagringsutrymme tillgängligt när Gmail börjar bli fullt

Annons

Med Gmail får alla användare 15 GB utrymme gratis. Det här utrymmet delas mellan alla Google-tjänster, som Google Drive, Google Photos och Gmail. Har du fyllt ditt utrymme kommer inga nya mail tas emot och du måste antingen radera gamla eller betala för mer utrymme. Direkt i Gmail kan du söka efter följande för att enkelt få fram stora e-postmeddelanden med utrymmeskrävande bilagor och sedan titta vilka du kanske inte behöver längre och radera dessa:

has:attachment size:10mb

Det finns dock ett enklare verktyg för att frigöra mer utrymme i ditt konto. Google One heter den tjänst du får tillgång till när du betalar för ytterligare utrymme. Även utan att betala så kan du dock logga in och frigöra utrymme på ett smidigt sätt i ditt befintliga lagringsutrymme. På https://one.google.com/storage/management får du bra överblick av hur mycket utrymme du använder, hur mycket som är ledigt och vad, i Googles olika tjänster, som du kan göra för att frigöra utrymme.

Skulle detta inte hjälpa blir du tvungen att betala för extra utrymme. Då får du utöver mer lagring även extra redigeringsfunktioner i Google Foto, VPN, prioriterad support, möjligheten att dela utrymme med andra samt flera andra fördelar. Priserna börjar på 19 kronor per månad för 100 GB, 200 GB kostar 29 kronor och 2 TB kostar 99 kronor per månad, eller 999 kronor per år.



