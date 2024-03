Välj rätt Samsung, hitta ikonen, knappmobiler och samtalsinspelning – Mobilredaktionen ger dig råd

Annons

Mobil utan pekskärm

Fråga: Jag har en vän som söker efter en smart phone med knappar som man kan installera appar på som exempelvis bank id å lite lättare appar inga avancerade appar han vill inte ha touchscreen. Har svårt att hitta en sådan mobil har ni något tips att komma med?

Erik Mörner svarar: Appar bygger ju helt på touchscreen, så det finns nog egentligen inte.

Hjälp, min Youtubevideo blev maskinöversatt

Fråga: Jag tittar på en Youtube-reel som fått svensk speakerröst, trots att jag inte vill ha det. Hur ändrar jag det?

Elias Nordling svarar: För vanliga Youtube-videor kan du ju ändra per video vilket språk den är på, men det finns betydligt färre inställningar för reels. Genom att gå in i inställningarna i Youtube-appen och under Textning/fler alternativ/språk ändra från Standard till Engelska (USA) lyckades jag i alla fall få speakerrösten i din video att prata engelska.

Hitta mina Samsung-träningar

Fråga: Hej! Läste ett inlägg du har gjort angående galaxy watch 6, och samsung health. Jag lyckas inte hitta (har googlat utan resultat), vart man får fram sina gjorda och äldre träningspass i appen. Ser bara det jag senaste jag har gjort. Något du kan hjälpa mig att navigera fram.

Erik Mörner svarar: Ja, gränssnittet i den appen kan vara lite förvirrande. Om du klickar på de tre prickarna i övre högra hörnet, sedan Redigera Hem, sedan +-tecknet och väljer att lägga till så finns Träningshistorik där. Ser du inte det där kan du prova att se til att du har senaste versionen av appen. Det kan se lite annorlunda ut också, i en annan Samsung jag använder finns informationen istället under rubriken “Pass denna vecka”.

Mer om samtalsinspelning

Fråga: Jag läste er artikel om att spela in samtal med mobilen och har några följdfrågor:

1)Det är ju bra att begränsningen mot samtalsinspelning även förhindrar andra från att installera spionprogram i min telefon. Men är det då så att när Asus och Nothing möjliggör inspelning igen så blir det till priset av att nån faktiskt kan installera ett spionprogram i min telefon igen och på så sätt kan avlyssna mig?

2) Om inte så jag blir ju förstås supertaggad när jag läser din artikel och har redan spanat in Nothing 1 & framförallt 2a där du skriver att Nothing "tillkännagett att det ska gå att spela in samtal ...". Att de säger att "det ska gå" låter dock lite väl vagt jämfört med Asus som "...har samtalsinspelning ...". Hur ligger det till här - är det bara ditt ordval som blev olyckligt och att du i själva verket vet att Nothing har inspelning eller vet du helt enkelt inte säkert (och vet du att Asus verkligen har den funktionen"? När jag läst recensioner om Nothing 2a så nämns inget om inspelning och det kan ju synas lite konstigt med tanke på den bland många så eftertraktade funktionen.

3) Sen vill jag passa på att fråga om inspelningen kräver att man inte använder Android utan något annat os? För om Android används, hur har man då lyckats kringgå dess inskränkningar som idag hindrar tredjepartsappar att spela in?

Elias Nordling svarar:

1) Om jag får gissa lite så skulle jag säga att det är skillnad på en tredjepartsapp och en funktion i operativsystemet. Asus/Nothing kan lägga till en sådan funktion i systemet utan att behöva öppna en dörr som alla appar som installeras kan utnyttja.

2) Att Asus har samtalsinspelning är något som vi vet, och kontrollerade medan vi skrev artikeln. Nothings samtalsinspelning har vi bara uppgift från företagets grundare att det är en funktion som ska eller har tillkommit. Funktionen fanns inte i Nothings mobiler när vi testade dem och vi har inte haft möjlighet att kontrollera om den tillkommit.

3) Det är inga konstigheter med systemet, utan det är Android som körs. Det är som sagt skillnad på tredjepartsappar och systemfunktioner.

Gemini-app i Sverige

Fråga: Hej! Du skrev en notis den 8 februari att Google Gemini nu fanns som app. Det verkar inte stämma. Den har inte släppts i Sverige ännu. Vet du när den släpps? Eller finns den att ladda ner på annat ställe än i Google Play?

Erik Mörner svarar: Nej, den finns fortfarande inte tillgänglig i Sverige. Gemini-appen finns på engelska, japanska och koreanska och är släppt i 130 länder, men alltså inte i Sverige. Google har inte sagt när den kommer hit men när den kommer så släpps den som egen app för Android och till IOS ska den bli en del av den vanliga Google-appen och husera under en egen flik där i.

Galaxy S23 Ultra eller S24 Ultra?

Skärmen på alla telefonerna i S24-serien, inklusive Ultra, är platta, inga rundade kanter.

Fråga: Jag väljer mellan en Samsung Galaxy S23 Ultra och S24 Ultra, priset är 12 000 respektive 18 000, 256 GB lagring i bägge. Jag är totalt ointresserad av AI. Är 24 ultra så mycket bättre gällande foto video skärm- eller nåt annat? Vidare använder jag mobilen rätt mycket som videokamera och på min förra mobil tog 128 GB internt plus 256 GB minneskort slut. Kan man med telefon utan minneskort snabbt tanka över till Usb-C minne flashdrive eller behövs nåt annat?

Elias Nordling svarar: Nej, S24 Ultra är inte så mycket bättre, det handlar mer om att utgående modell har nedsatt pris, det låter som ett utmärkt pris för S23 Ultra. Kameran och prestanda lite bättre, och så en trevlig antireflexskärm på S24 men inget som är värt 6000 extra. Du kan ansluta ett externt minne för att föra över filer med filhanteraren om minnet har stöd för USB OTG (On the Go).

Försvunnen ikon?

Fråga: Hej, Jag vet inte om ni kan hjälpa mig men jag skriver och frågar!

Har på iphone 13 installerat Viber och av någon anledning så kom appbilden bort. Hur får jag den tillbaka? Som det är nu måste jag öppna den genom Appstore?

Erik Mörner svarar: Hej, det låter som du kanske ska svepa från höger till vänster på skärmen tills du kommer till appbiblioteket. Där bör ikonen (appbilden) ligga och om du håller fingret på den kan du välja att lägga till den på hemskärmen igen.

Tåliga mobiler?

Fråga: Hej, Jag såg att Cat Phones gått i konkurs. Finns det någon annan tillverkare av mer stryktåliga mobiler? Och på vilket sätt är de mer tåliga än vanliga mobiler?

Elias Nordling svarar: Det finns flera tillverkare av tåliga mobiler, till exempel Unihertz och Oukitel, men det märke som har bäst distribution i Sverige är Ulefone. De har en lång rad modeller i olika prisklasser och för olika behov vilket gör att det finns att välja mellan om man vill ha något billigt, extra lång batteritid, eller både tålig och snabb med bra kamera.

Tåliga mobiler är bättre skyddade främst på två sätt. Dels är de vattenskyddade enligt IP69K vilket i praktiken innebär att de tål att vara i vatten på riktigt. Vanliga mobiler med IP-klass 68 tål att nedsänkas långsamt i vatten, men inte att röra sig i vatten eller utsättas för vattenströmmar, ej heller saltvatten eller klorerat vatten. Allt det här tål de mer ruggade telefonerna. Det andra är rertifiering att klara fall från högre höjd, vilket i praktiken innebär att det ska vara svårare att spräcka skärmen på mobilen.