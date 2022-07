Så kan Xiaomi-mobilen ta din puls utan hjälp av smart klocka

Ta pulsen i fingeravtryckssensorn

I till exempel Xiaomi 12 och 12 Pro sitter fingeravtryckssensorn integrerad i skärmen och telefonen läser av ditt fingeravtryck med hjälp av ljus från skärmen som lyser på din tumme. Den här tekniken kan alltså användas för att identifiera dig, men den kan också fungera som pulsmätare. Du hittar funktionen via telefonens inställningsmeny, bläddra ner till Specialfunktioner och tryck sedan på Puls.

När du startat mätningen i appen så ska du hålla ditt finger på sensorn under 15 sekunder. Du kan använda valfritt finger och inte bara det som du läst av och använder för fingeravtrycksskanningen. Det här gör alltså att du kan låta en annan person använda mätningen också. Under mätningen får du instruktioner om att hålla fingret stilla och inte röra på det. Redan efter någon eller ett par sekunder kan det visa sig ett resultat, men det kontrolleras sedan under flera sekunder tills mätningen är klar efter 15 och resultatet presenteras. Genom att jämföra med flera smartklockor jag använder samtidigt kan jag konstatera att mätningen visar samma som klockorna och verkar alltså ha bra tillförlitlighet.

