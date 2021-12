Samsung-tips: Redigera och ta bort oönskade objekt i dina foton

Om du går in i kamerans bildgalleri, väljer en bild och trycker på ikonen med en penna kommer du till Samsungs Fotoredigerare, som har fått en hel del nyheter i den senaste versionen. Du kan till exempel nu alltid återgå till originalversionen av en bild eller film du har redigerat, även om du har sparat den redigerade versionen.

Under knappen som ser ut som en emoji hittar du de viktigaste nyheterna. Här har möjligheterna att ändra i bilden utökats rejält. Utöver att rita på eller skriva text i bilden kan du lägga in just emojis, och även andra färdiga klisterlappar som pratbubblor. Du kan själv välja hur stora de ska vara, ändra vinkel med mera.

Under de tre punkterna längst till höger i menyraden hittar du fler avancerade redigeringsalternativ. Här finns till exempel objektradering, där du om du fått med något störande i bakgrunden på bilden kan ta bort det bara genom att klicka på det och välja radera. Resultatet varierar i kvalitet men blir som bäst riktigt lyckat.

Det finns många fler möjligheter i bildredigeraren, och vi rekommenderar att du klickar dig runt och experimenterar med funktionerna för att hitta det du tycker är användbart.

De senaste tipsen till Samsungs Galaxy-modeller med One UI 4 hittar du som är PLUS-medlem samlade här.