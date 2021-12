Tips: Snabbknapp och automatiska förslag i Samsungs kalenderapp

Samsungs användargränssnitt One UI har på många sätt en mer genomtänkt filosofi än Googles eget användargränssnitt till Android. Man accepterar att mobilens skärm blivit så stor att man inte kan nå över hela om man använder mobilen med en hand. Därför försöker Samsung se till att de element man behöver interagera med i form av knappar och liknande finns i nederdelen av skärmen, medan övre halvan av skärmen främst visar information du ska konsumera och inte behöver unteragera med.

I den andan har Samsungs kalender-app fått en ny snabbknapp i nederkant som låter dig lägga in en händelse på markerad dag. Du får ett automatiskt förslag på vad det ska stå baserat på tidigare händelser, annars är det bara att skriva text eller klistra in urklipp och trycka på checkboxen. Posten kommer att läggas in som heldagshändelse i den kalender du senast använde.

Kalenderappen har fler nyheter, bland annat i utseendet som nu går i ljusare mer pastellfärgade toner, och en förbättrad sökfunktion. Söker du på kalenderhändelse kan du nu dels välja att söka på färg på händelserna, dels se de senaste sökningarna och göra om dem.

