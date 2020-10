Här är Iphone 12 Pro och 12 Pro Max – mer av allt

Iphone 12 Pro och Iphone 12 Pro Max ger framförallt större skärm, men även fler och bättre kameror samt en stålram istället för aluminium.

Iphone 12 Pro har fått en skärm på 6,1 tum och den har jämfört med tidigare Iphone en högre upplösning. Det gäller även den lite större modellen Iphone 12 Pro Max som fått en skärm på 6,7 tum. Båda telefonerna är lite större än sina föregångare, men har samtidigt tunnare kant runt skärmen, vilket gör att formatet inte måste bli lika mycket större.

Tåligare skärmar

Skärmarna i dessa två telefoner skyddas av ett skärmskydd kallat Ceramic Shield som enligt Apple själva ska vara fyra gånger så tåligt som vad vi tidigare har sett. Det ska alltså vara betydligt mindre risk att skärmen går sönder om du råkar tappa telefonen i backen.

Snabbare med Apple A14 Bionic

Under skalet i Iphone 12, de här Pro-modelelrna så vl som i de övriga i Iphone 12-serien, hittar vi Apples A14 Bionic-chpp som bidrar till vassare prestanda. Det här är samma chipp som vi tidigare sett i nya Ipad Air och här i Iphone Pro ska det bidra bland annat med möjligheten att spela in video i HDR med Dolby Vision, upp till 60 bilder per sekund.

Kamerorna

Båda Pro-modellerna har tre kameror på baksidan, med huvudkamera, vidvinkel och telelins. Apple talar om 4x optisk zoom i Pro och 5x optisk zoom i Pro Max, men då räknar de zooomområdet från vidvinkel till maximal inzoomning. Mer rättvisande och jämförbart med andra telefoner är därför att säga att Iphone 12 Pro har 2x optisk zoom och Iphone 12 Pro Max har 2,5 gångers optisk zoom. Kamerorna har även förbättrad prestanda i mörker, vilket innebär att du nu har nättläge tillgängligt i alla telefonens kameror, även i selfiekameran. Senare i år utlovar Apple även en mjukvaruppdatering som ska ge dessa båda telefoner tillgång till foto i Apple Pro Raw-format som ska ger fler möjligheter att bearbeta färg, dynamiskt omfång och detaljer i efterhand.

Utöver något bättre optisk zoom i Iphone 12 Pro Max jämfört med vanliga IPhone 12 Pro så har Max-versionen även en större sensor och därmed även bättre möjligheter att ta bilder i mörker jämfört med systermodellen. Utöver vanliga kamerorna har Iphone 12 Pro och 12 Pro Max även Lidar för att förbättra djupmätningen. Det här används framförallt i Augmented Reality-appar och ska förbättra precisionen där. Det här såg vi redan i den senaste versionen av Ipad Pro.

Design och Magsafe

Iphone 12 Pro och 12 Pro Max släpps i fyra olika färger, alla i rostfritt stål. Det är silver, guld, grafit och blå. Designen är som ryktena skvallrat om, betydligt kantigare än vad vi sett de senaste åren. På baksidan av Iphonen 12 Pro och IPhone 12 Pro Max , finns precis som i de andra i Iphone 12-serien Magsafe. Det är ett magnetfäste som är osynligt från utsidan, men som gör att till exempel trådlösa laddare med stöd för detta kan fästas direkt på plats för mest effektiva laddning, precis där de ska sitta. Magsafe innebär även att andra typer av tillbehör som hållare och fodral fäster på rätt plats mot Iphone på liknande sätt.

Iphone 12 Pro kan förbokas här i Sverige från den 16 oktober och finns sedan i butik från den 23 oktober, medan förbokningen för Iphone 12 Pro Max startar 6 november och då finns den i butik från den 13 november. Priset för Iphone 12 Pro är från 12 495 kronor med 128 GB och för Iphone 12 Pro Max är priset 13 795 för 128 GB lagring. Telefonerna säljs även med 256 och 512 GB lagring.