Lanserade: Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 och Edge 20 Lite

Den nya Edge-serien består av tre olika telefoner och de är utrustade med bättre kameror, snabbare prestanda och skärmar och vi hittar här även den första kameran från Motorola utrustad med periskopzoom.

Motorola Edge 20 Pro

Flaggskeppet i familjen är Edge 20 Pro, men trots att det är den vassaste bland de tre har den inte den vassaste processorn från Qualcomm utan har istället Snapdragon 870. Här finns med andra ord stöd för 5G och Wifi 6 och telefonen har 12 GB arbetsminne kombinerat med 256 GB lagring.

Edge 20 Pro kommer även i den här versionen med baksida av läder.

Skärmen i Motorola Edge 20 Pro är på 6,7 tum självklart av oled-typ och uppdateringstakten är på hela 144 hertz. Till skillnad från förra årets Edge Pro-modell har Motorola nu gått ifrån skärm med böjda kanter och nu har Edge 20 Pro istället en platt skärm, enligt Motorola baserat på research hos konsumenter, helt enkelt att platt skärm utan böjda kanter är vad kunderna föredrar.

Kamerorna i Motorola Edge 20 Pro erbjuder zoom med upp till 50 gångers förstoring tack vare periskopzoomen. Optisk bildstabilisering hjälper till för att göra särskilt inzoomade bilder skarpa och i kameraappen visas precis som i många liknande kameror en miniatyr så att du enklare ska kunna sikta rätt. Huvudkameran i Edge 20 Pro är på 108 megapixel och den kompletteras med vidvinkel och makro som gör att du kan ta bilder från ner till 3 centimeters avstånd.

Super slow motion där du kan filma med 960 bilder per sekund är en annan funktion som finns här och den återfinns även i Edge 20. Motorola Edge 20 Pro är den första Motorola-telefonen som kan spela in video i 8K, men alla tre telefoner kan spela in i 4K.

Motorola Edge 20

Den något billigare Motorola Edge 20 har en hel del gemensamt med den dyrare Pro-modellen. Den har till exempel 144 hertz i skärmen och samma 108 megapixel-sensor, vidvinkel- och makrokamera. Däremot saknar den alltså periskopzoom, men har en zoom som ger 30 gångers förstoring. Skärmen är en oled-skärm på 6,7 tum men istället för Snapdragon 870 hittar vi här Snapdragon 778G och inte 12 GB utan 8 GB arbetsminne. Batteriet i Edge 20 är på 4000 mAh och både Edge 20 och Edge 20 Pro samt den Lite-modell vi snart ska komma in på har stöd för snabbladdning med Motorolas Turbopower 30.

Motorola Edge 20 Lite

Den billigaste telefonen i serien är Edge 20 Lite, men även den har i alla fall även den 6.7 tum stor oled-skärm precis som resten av familjemedlemmarna. Vi hittar även 108 megapixels kamerasensor, ultravidvinkel och makro. Snapdragon blir vi utan, för Motorola Edge 20 Lite drivs istället av ett enklare ospecificerat Mediatek-chip. Arbetsminnet är på 8 GB och batteriet på 5000 mAh.

Bakgrund, funktioner och priser

Under ett par år har Motorola framförallt siktat in sig på prisvärda telefoner i ett mellansegment, men förra året gjorde de så återkomst till flaggskeppsklassen med Motorola Edge och Motorola Edge Plus (som vi testade i maj förra året) samtidigt som de tagit sig in i den vikbara klassen med Motorola Razr och uppföljaren Razr 5G. Fortfarande har dock Motorola en stark närvaro framförallt i de lägre prisklasserna och toppmodellerna, varken Razr eller Edge-modellerna har nog gjort det avtryck som Motorola hoppades på. Återstår att se om de lyckas bättre med de nu lanserade nya produkterna.

I samband med att Motorola släpper nya Edge 20-familjen slår man även ett slag för sin lösning Motorola Ready For, vilket är ett sätt att få mobilens innehåll enklare till en större skärm, som en teve eller en datorskärm. Nu finns även stöd för trådlös anslutning och tanken är att du ska kunna använda det för att strömma film, spela spel eller för produktivitet.

Motorola släpper alltså Motorola Edge 20 Pro och den ska kosta 7000 kronor. Dessutom finns Edge 20 för 5000 kronor och Edge 20 Lite för 4000 kronor. Det finns ännu ingen information om när svensk säljstart sker. Den informationen tänker Motorola släppa först senare.