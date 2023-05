Android-app uppdaterades – blev avlyssnande spionprogram

I september 2021 släpptes Android-appen iRecorder Screen Recorder, en app för att spela in det som visades på skärmen. Nu går säkerhetsföretaget ESET (Essential Security against Evolving Threats) ut med informationen att efter en uppdatering som släppts i augusti har appen innehållit skadlig programvara som var 15:e minut, utan användarens vetskap eller godkännande, har spelat in en 1 minut ljudupptagning som har skickats till utvecklarens servrar via en krypterad anslutning. Den har även möjlighet att stjäla lokala filer på enheten.

ESET-forskaren Lukas Stefanko skriver in ett blogginlägg appen uppdaterades i augusti 2022 med skadlig kod som baserar sig på den öppna källkoden AhMyth Android RAT (remote access trojan).

AhMyth RAT är ett kraftfullt verktyg som kan ge utvecklare tillgång till en rad olika skadliga funktioner som att lägga beslag på samtalsloggar, kontakter och textmeddelanden, skapa en lista med filer på enheten, spåra enhetens plats, skicka SMS-meddelanden, samt spela in ljud och ta bilder. Enligt Stefanko har man dock bara hittat ett begränsat antal av dessa i iRecorder Screen Recorder, närmare bestämt sådana som ger åtkomst till filer på enheten och tillåter inspelning av ljud.

iRecorder Screen Recorder har plockats bort från Play Butik, men hade vid tidpunkten då den rapporterades drygt 50 000 nedladdningar.

Om du har appen installerad är det givetvis att rekommendera att du avinstallerar den omedelbart.