Apple avslöjar namnet på Airtags

I en video som Apple tog ner efter 15 minuter snappade kvickögda betraktare upp att det visades en meny som bekräftar namnet och vissa funktioner på de kommande Airtags som Apple förväntas lansera under året, sannolikt under deras utvecklarkonferens under försommaren.

Airtags är, enligt de uppgifter som finns, små brickor som kan fästas på olika saker för att hålla koll på dem. Nyckelknippan, plånboken, en katt eller varför inte ett barn med mycket spring i benen. Det verkar som om Airtags kommer att använda sig av U1 UWB (ultra wideband)-teknik. Telefonen kommer att sända ut radiovågor som når en kort sträcka, Airtagen kommer att reflektera dessa signaler och på så sätt avslöja sin position. Tekniken ska kunna hitta en Airtag med en precision på tio centimeter.

En tidigare upptäckt har visat att användare också kan markera en Airtag som borttappad, om man inte kan hitta den. Då kan den hittas av en annan användare som då i sin tur automatiskt och anonymt meddelar ägaren om var den finns. Alla dessa funktioner tros ta plats i Apples befintliga app Hitta som redan idag, om du godkänt det, visar dina vänner och dina Apple-produkter och var de befinner sig.

Om allt detta stämmer återstår att se när Airtags lanseras senare i år.