Apples nyheter om integritet och nya Icloud Plus

Apple har profilerat sig inom personlig integritet och en del av nyheterna under WWDC:s inledning handlade om just det. Dessutom introducerades Icloud Plus.

Erik Mörner erik.morner@mobil.se Uppdaterad: 8 jun 2021 - 08:56 Publicerad: 7 jun 2021 - 21:22

Den tydligaste nyheten inom integritet var att du i Ios 15 ska få en tydligare bild av vad appar får för information om dig och hur de eventuellt delar den med andra. I en särskild “app privacy report” ska du som användare kunna se hur ofta en app du tillåtit ska få veta till exempel din position eller använda dina bilder verkligen har utnyttjat de tillåtelserna. Vidare får Safari utökade möjligheter att fungera utan uppkoppling vilket dels ska göra Siri snabbare eftersom den inte behöver vänta på svar från molnet och dessutom gör detta att fler av funktionerna helt enkelt fungerar lokalt, bra med avseende just på personlig integritet. Nytt i Icloud Först när det gäller Icloud hade Apple nyheten att du om du skulle stängas ute från ditt Apple ID kan få hjälp av vänner. Genom att i förväg ange betrodda kontakter kan de sedan när olyckan är framme, utan att själva få tillgång till ditt konto hjälpa dig att ta tillbaka kontrollen. Icloud Plus är den nya betalversionen av Icloud. Den behåller samma prissättning, men adderar främst två nya funktioner, utöver då utökat lagringsutrymme. Det ena är vad Apple kallar Private Relay, något som i praktiken verkar vara en VPN-tjänst som anonymiserar och krypterar dina kommunikation. Dessutom inkluderas tjänsten Hide my e-mail som innebär att du uppger en särskild adress för varje källa som vill ha den, där mail skickade dit kommer vidaresända till din vanliga adress. Missbrukas adressen kan du alltså enkelt stänga den och slippa skräpposten som skickas dit.