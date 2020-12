Årets bästa appar för Ipad, Iphone och Apple Watch utsedda

I dag har Apple presenterat vinnarna av utmärkelsen App Store Best of 2020 samt vilka som är de mest hämtade apparna i Sverige under 2020. Enligt företaget speglar dessa den rådande situationen i världen när utvecklare i hela världen har kanaliserat sin kreativa energi för att hjälpa andra att må bra, få utbildning, hålla kontakten och underhållas.

App Store Best of 2020

Årets Iphone app: Wakeout!

Årets Iphone spel: Genshin Impact

Årets Ipad app: Zoom Cloud Meetings

Årets Ipad spel: Legends of Runeterra

Årets Apple TV app: Disney+

Årets Apple TV spel: Dandara Trials of Fear (från svenska Raw Fury)

Årets Apple Watch app: Endel

Årets Apple Arcade spel: Sneaky Sasquatch

Årets app trend: Shine

Årets app trend: Explain Everything Whiteboard

Årets app trend: Caribu

Årets app trend: Sharethemeal

Årets app trend: Pokémon Go

Årets mest nedladdade appar och spel i Sverige:

Iphone:

Den mest nedladdade gratis Iphone-appen 2020 är Tik Tok

Den mest nedladdade betalda Iphone-appen 2020 är Ta Körkort

Det mest nedladdade gratis Iphone-spelet 2020 är Among Us!

Det mest nedladdade betalda Iphone-spelet 2020 är Minecraft

Ipad:

Den mest nedladdade gratis Ipad-appen 2020 är ZOOM Cloud Meetings

Den mest nedladdade betalda Ipad-appen 2020 är Procreate

Det mest nedladdade gratis Ipad-spelet 2020 är Among Us!

Det mest nedladdade betalda Ipad-spelet 2020 är Minecraft