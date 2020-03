Bekräftat: Vikbara Huawei Mate XS nu till Sverige – förbokning idag

Med start idag så börjar Huawei Mate XS säljas i Sverige. Det bekräftar Huaweis nordenchef Jacky Zhao för Mobil idag. Förbokningarna sker exklusivt hos operatören Tre och hos Elgiganten och det är även där som telefonerna börjar säljas. Det handlar alltså om ett fåtal utvalda återförsäljare. Leveranserna ska komma igång i mitten av april på den svenska marknaden.

Mobil har redan testat telefonen och Mate XS handlar alltså om Huaweis första vikbara mobil på den svenska marknaden. Det är samtidigt den första där Google Play och Googles tjänster saknas och Huawei istället har sin egen appbutik Appgallery som ersättare. Huawei Mate XS kostar 25 990 kronor.

Hos Tre kostar telefonen från 999 kronor per månad i 24 månader då inklusive abonnemanget 3Surfa 15 GB. Totalkostnaden för telefon och abonnemang blir då, under 24 månader strax under 24 000 kronor. Elgiganten har i skrivande stund inte publicerat några priser.