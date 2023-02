Cat S75 officiell: Tålig med chatt och platsdelning via satellit

Cats telefoner är gjorda för att klara äventyr långt utanför befolkade områden och därför är det en särskilt passande nyhet att telefonen även kan skicka meddelanden via satellit. Tjänsten kallas Bullitt Satellite Messenger och kräver ett särskilt abonnemang. Den som köper telefonen får dock tre månader gratis inkluderat från start. Sedan kostar det. Möjligheten att skicka nödmeddelande till räddningstjänst är gratis första året och ett abonnemang för upp till 30 meddelanden per månad till andra användare kostar 5 euro (400 meddelanden per månad kostar 30 euro). Det här handlar alltså om tvåvägskommunikation och de meddelanden som skickas kan tas emot av alla med en mobil, även de som inte har tjänsten. De får då meddelandet som ett sms och kan svara via tillverkarens egen app som finns för både Ios och Android.

Som komplement finns utöver meddelanden och sos även positionsdelning via satellit, men den förväntas släppas först under andra kvartalet i år.

Telefonen i sig är enligt tillverkaren deras tåligaste hittills och Cat S75 ska klara tapp från 1,8 ner på stålgolv och ska inte heller ha problem med vattenstrålar och att sänkas ner under vattenytan ner till fem meters djup. Tester enligt Mil-Spec 810H ska även försäkra dig om att telefonen klarar bland annat extrema temperaturer och vibrationer.

Skärmen i Cat S75 är på 6,6 tum med 120 hertz uppdatering och batteriet på 5000 mAh ska räcka för två dagars batteritid. Tre kameror på baksidan består av först och främst en huvudkamera på 50 megapixel och sen två ytterligare, en vidvinkel på 8 megapixel och en 2 megapixels makrokamera.

Cat S75 ska kosta 6800 kronor i Sverige och Cat planerar att släppa telefonen här i mitten av mars.