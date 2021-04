Comhem och Tele2 samlas under ett namn

Det var i november 2018 som sammanslagningen av bolagen Tele2 och Com Hem genomfördes, men det är nu som bolagen ska gå samman och samlas under företagsnamnet Tele2. Det säger Tele2 i ett pressmeddelande. Det innebär bland annat att Com Hems 1,7 miljoner hushåll blir en del av Tele2. I och med sammanslagningen tänker företaget erbjuda både nya och gamla kunder nya former av erbjudanden och tjänster som överlappar varandra på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Alla bredbandskunder som har mobilabonnemang hos Tele2 får vad man kallar för surfgaranti, vilket i praktiken betyder att kunderna får 50 GB mobildata om det ordinarie bredbandet av någon anledning försvinner.

Alla tjänster kommer att samlas under Tele2.se.

"Med en hemsida, en samlad kundservice och en butikskedja blir vi dessutom tydligare och kan ge kunderna en enklare upplevelse", säger Samuel Skott som är kommersiell chef på Tele2.