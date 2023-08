Då får Nothing Phone 1 nya operativsystemet

När Nothing släppte sin nya mobil Nothing Phone 2 förra månaden lanserades även Nothing OS 2.0, då mobilen levererades med det operativsystemet. Då konstaterades också att även Nothing Phone 1 skulle komma att få Nothing OS 2.0 men man ville inte gå in på när uppgraderingen skulle lanseras.

Nu har man gått ut på det officiella X-kontot och sagt att uppgraderingen kommer att börja rullas ut under nästa vecka, det vill säga tidigast 28 augusti. Man går däremot inte in på under hur lång tid som utrullningen kommer att ta och om man prioriterar vissa regioner, så det kan eventuellt ta lite tid innan det kommer till alla enheter.