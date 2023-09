Då släpper Nothings nya lågprismärke CMF prylar

Annons

I Augusti meddelade Nothing att man startar ett nytt undemärke, CMF by Nothing, som ska släppa lite billigare prylar med fokus på design. en senare läcka visade på att de första prylarna ser ut att bli en klocka, ett headset och en laddare som delar färg- och formspråk.

Nu har Nothings högste chef i Indien skickat ut en "Save the date" för den 26 september, då CMF by Nothing officiellt ska lanseras. Man nämner inte med vilka prylar men att det skulle vara de tidigare nämnda är troligt.

Den tidigare läckan, som du kan läsa mer om här, innehåller både vissa specifikationer och prisuppgifter för de tre prylarna, som alla ser ut att gå på under tusenlappen.

Att det är just Nothings Indienchef som meddelar detta kan betyda att lanseringen till en början är exklusiv för just Indien, men sättet som Nothings grundare Carl Pei har talat om CMF på visar att märket även är tänkt att säljas i våra delar av världen, så i så fall kan det röra sig om en stegvis lansering för olika marknader.

