Mycket på gång från Nothing – första titten på smarta klockan

Nothing har nu börjat rulla ut uppgraderingen till operativsystemet Nothing OS 2.0 för sina första mobiler, Nothing Phone 1. Uppgraderingen ger inte tillgång till lika mycket som för Nothing Phone 2 eftersom de har fysiska skillnader, men ger Nothing Phone 1 bland annat fler möjligheter att anpassa hemskärmen, nya och uppdaterade widgetar, förbättrat gränssnitt för Glyph, nya appar och en hel del mer. Uppgraderingen väger in på drygt en gigabyte.

Dessutom har läckaren TechLeaksZone publicerat bilder på vad som påstås visa de tre första produkterna från Nothings nyligen lanserade parallellavdelning CMF by Nothing med billigare men roliga produkter.

Smartklockan Watch Pro visar upp en fyrkantig amoled-skärm som enligt uppgift ska vara 1,96 tum med stöd för AOD (Always On Display), 600 nit ljusstyrka och 50Hz uppdateringsfrekvens. Enheten kan också komma med en klockboett i aluminiumlegering, inbyggd GPS, Bluetooth 5.3, samt IP68 vatten- och dammtålighet. Batteriet på 330 mAh ska enligt uppgift räcka i upp till 13 dagar med AOD avstängd. Just batteritiden skvallrar tydligt om att klockan inte kör Google operativsystem Wear OS utan något annat. Klockan sägs ha en pulsmätare, blodsyresensor, sömnspårning, stressmonitor och andningsövningssensor. Det ska även finnas stöd för Bluetooth-samtal med AI-brusreducering, 100 urtavlor och fler träningspass.

Däremot finns det inte lika mycket information om de övriga två produkterna. Lurarna uppges erbjuda aktiv brusreducering, 11 timmars oavbruten uppspelning samt ultrabasteknik. USB-laddaren ska vara en 3-i-1 laddare med en effekt på 65W GaN med två USB C och en USB A.

Enligt läckan ska produkterna lanseras i Indien den 26 september. Priserna som anges, om man översätter dem rakt från indiska rupier, skulle bli 600 kronor för Watch Pro, 470 kronor för lurarna och 400 kronor för laddaren.