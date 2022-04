Då visar Apple upp Ios 16

Apple meddelar att deras årliga internationella utvecklarkonferens WWDC kommer att gå av stapeln 6-10 juni, samt att det blir ett helt onlinebaserat evenemang som blir gratis för alla utvecklare. Totalt består Apples community av fler än 30 miljoner utvecklare.

På WWDC22 kommer man bland annat att visa upp de senaste innovationerna inom iOS, iPadOS, macOS, watchOS och tvOS. Dessutom kommer man att visa upp det kommande Ios 16.

Apple utlovar dessutom presentationer av ett flertal nyheter under inledningstalet och State of the Union-presentationen. Årets evenemang ska dessutom ha fler informationspass, fler banbrytande undervisningslabb och fler digitala lounger där man kan umgås med andra deltagare, samt mer lokaliserat innehåll så att WWDC22.

Fram till och med 25 april pågår dessutom Swift Student Challenge som läs stundeter att skapa kreativa appar i programspråket Swift. Det är tredje året i rad som Apple anordnar det evenemanget. Där kan du besöka webbplatsen för Swift Student Challenge för mer information.