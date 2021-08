En miljon coronafilmer raderade på Youtube

Youtube har sedan februari förra året har raderat mer än en miljon youtubevideor med falsk information om coronaviruset. Detta enligt företagets Chief Product Officer Neal Mohan i ett inlägg på företagets officiella blogg. Det inkluderar sådant som påståenden om hopljugna botemedel, bedrägerier och falsk "information" knutna till coronaviruset och pandemin. För att avgöra vad som kan klassas som falsk information har Youtube tagit hjälp av organisationer som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och världshälsoorganisationen WHO.