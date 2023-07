Första uppdateringen släppt för Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 finns fortfarande enbart för förhandsbokningar, men företaget har redan släppt den första större uppdateringen till mobilen. Bortsett från en mängd små ändringar innehåller uppdateringen även en del större uppdateringar. Bland annat gör det nu att lägga till widgetar på låsskärmen samt på ”Always-on Display”, plus att det går att ställa in snabbinställningar som traditionella widgetar på start- och låsskärmen. Porträttläget har fått stöd för 2x zoom, samt att kameran har fått optimerad bildskärpa vid fotografering med 4x och 10x zoom.

Man har även lagt till Glyph Composer i Play Store så att det går att skapa och spela in egna Glyph-ringsignaler.

Kameran ska vidare ha fått förbättrad skärpa när du zoomar till mellan 4 och 10 gångers förstoring och en rad förbättringar andra förbättringar inkluderas.