Frontkamera dold under skärmen snart hos Samsung och Xiaomi

Trots att de första försöken med att placera en frontkamera dold under skärmen inte har varit speciellt framgångsrika, så kommer ett flertal telefontillverkare att försöka göra tekniken framgångsrik. Detta enligt den kända läckare som kallar sig Ice Universe på Twitter. Enligt Ice Universe kommer både Samsung och Xiaomi som ju är stora på den svenska marknaden, men även Oppo, Vivo och ZTE att släppa telefoner med under skärmen-kameror under andra halvan av 2021.

ZTE var den första tillverkaren att släppa en telefon, Axon 20 närmare bestämt, som använde tekniken men resultatet blev inte speciellt framgångsrikt. Nu ska de ha för avsikt att göra ett nytt försök med Axon 30 Pro 5G som ska använda en uppdaterad version av tekniken.

Samsung uppges planera att använda tekniken i en vikbar enhet, däremot är det okänt om det skulle handla om en uppföljare till Galaxy Z Flip eller en ny Galaxy Z Fold. Även Oppo sägs vara på gång att implementera tekniken i en vikbar enhet.

Att Xiaomi planerar att ha en under skärmen-kamera i sin kommande Mi Mix 4 har det pratats om tidigare, men det finns ingen information om vad det är för enhet som Vivo kommer att släppa med den typen av kamera.