Google byter backuplösning i Android

Google har börjar rulla ut en ny säkerhetskopiering som fullständigt ska ersätta det befintliga backupverktyget. Det nya heter Backup by Google One men omfattar även användare som inte prenumererar på Google One. Den tidigare lösningen har omfattat bland annat appdata, sms, kontakter samtalshistoria och inställningar. Backup by Google One omfattar även foton, filmer och mms, och är till skillnad från den fristående appen Google One inbakat i operativsystemet. Det betyder att den kommer att vara tillgänglig för de flesta användare oavsett om denne prenumererar på Google One eller ej, skillnaderna består främst i mängden lagringsutrymme där gratisanvändare är begränsade till de sedvanliga 15 gigabyte.

Den nya tjänsten kommer även att baka samman flera molntjänster under samma paraply, vilket ska underlätta för användare att hantera flera molntjänster - inte minst på en ny telefon.

Backup by Google One har börjat rullas ut till enheter som kör Android 8 och nyare, och det kommer att pågå under de kommande veckorna.