Google Pixel Watch 2 nu släppt i Sverige

Pixel Watch 2 gör debut i Sverige. Den nya klockan har en stilren design med rund kompakt form och det är något som Google uppger var särskilt lyckat och omtyckt med föregångaren, vilket alltså gör att man fortsätter på inslaget spår. Trots att Pixel Watch 1 inte släpptes i Sverige testade vi klockan redan förra året och den nya Pixel Watch 2 rymmer många välkomna nyheter under skalet, framförallt kraftigt förbättrad prestanda. Under skalet så har Samsungs Exynos-chip ersatts med Qualcomms betydligt mera moderna och snabbare Snapdragon Wear 5100 tillverkat i 4-nanometersprocess. Det här innebär i praktiken att klockan förutom att vara snabbare i gränssnittet även kan ha bättre batteritid. Google uppger att Pixel Watch 2 ska ha 24 timmars batteritid med always on display och det är ungefär vad vi fick ut av den första generationens klocka. Den klarade ett dygn, aldrig mer.

När batteriet behöver laddas i Pixel Watch 2 gör du det med den medföljande laddningskabeln och det ska ta 80 minuter att ladda klockan fullt.

Google Pixel Watch 2 Orthos BIldspel Google Pixel Watch 2 Google Pixel Watch 2 Orthos Google Pixel Watch 2 Orthos

4G med esim

Pixel Watch 2 släpps i två olika versioner, en med wifi och en annan med både wifi och 4G via e-sim. Det följer med armband i två storlekar och eftersom formatet på denna klocka är samma som föregångaren passar befintliga armband och det går att köpa till en rad olika armband i metall, elastiska, i läder eller i andra utföranden och material.

Upplevelsen av Pixel Watch 2 är i stora delar en kombination av Fitbit och Google, vilket skiljer klockan från andra smartklockor. Att appar som Google Assistant, Gmail, Google Maps och Google Wallet finns tillgängligt gäller även Wear OS-klockor från Samsung eller nyligen släppta Xiaomi Watch 2 Pro, men kopplingen till Fitbit är Googles Pixel-klockor ensamma om. Samsung och Xiaomi använder istället sina respektive hälsotjänster.

Ett mera färdigt system och Fitbit integrerat

När vi testade Pixel Watch 1 fanns ännu inte Google Assistant tillgängligt på svenska men den funktionen har tillkommit sedan lansering och ska finnas även på Pixel Watch 2.

I praktiken innebär integrationen mellan Google och Fitbit att du installerar två appar i din telefon för att hantera din klocka. Pixel Watch-appen sköter inställningarna för själva klockan och Fitbit-appen som även är kopplad till ditt Fitbit-konto hanterar allt som gäller träning och hälsa. När du köper Pixel Watch 2 ska det ingå sex månader av Fitbits premiumabonnemang där du kan få coachning och ett bibliotek med färdiga träningspass, se utökad sömnstatistik med mera..

Utöver mjukvaran har Pixel Watch 2 även fått en del andra Fitibit-funktioner. En helt ny pulssensor med fler mätpunkter finns här, sensor för stress som vi känner igen från Fitbit Sense 2 och sensor för kroppstemperatur.

Pixel Watch 2 introducerar även en del nya säkerhetsfunktioner. Den ger dig falldetektering och med säkerhetskontroll aktiverad kan du aktivera en timer för särskilda händelser och låta vänner och familj veta var du är. När timern löper ut ber klockan dig bekräfta att du är okej och om du då inte svarar kan ett larm gå iväg till räddningstjänst eller så kan du dela position med de vänner du varskott.