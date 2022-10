Google presenterar Android 13 Go

Google har nu presenterat en Android 13-baserad version av lättviktsversionen av Android, det som brukar kallas för Android Go. Även att operativsystemet är skapat för att kunna användas på enheter med lägre prestanda så är en av nyheterna med Android 13 Go att enheterna nu måste ha minst 2 gigabyte arbetsminne, jämfört med 1 gigabyte som tidigare. En annan av de större nyheterna är att operativsystemet numera kan ta emot uppdateringar via Google Play Services, vilket kommer att göra det lättare för tillverkare att underhålla mjukvaran. Bland de inte lika tekniskt inriktade nyheterna finns att operativsystemet inkluderar Material You och därmed stöd för att anpassa gränssnittet med hjälp av teman.

Enligt Google kommer enheter att börja släppas med Android 13 Go under 2023. Samtidigt meddelar man att Android Go har passerat en milstolpe i form av att man nu har mer än 250 miljoner månatliga användare av Android Go-operativsystem.