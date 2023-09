HMD Global släpper mobiler under eget varumärke – inte längre bara Nokia

Annons

HMD Global licensierar varumärket Nokia, men kommer nu även att börja lansera mobiler under det egna varumärket. Det meddelar Jean-Francois Baril som medgrundare, ordförande och VD för HMD Global i ett meddelande på LinkedIn. Baril säger att man kommer att fortsätta med Nokia-mobiler, men att man utöver det alltså kommer lansera telefoner under HMD:s eget varumärke samt samarbeta med nya partners.

Baril säger också att ”det har varit en fantastisk resa som ´HMD - the home of Nokia phones´ - en exklusiv position som vi har haft de senaste sex åren. Nu är vi den snabbast växande tillverkaren av 5G-smartphones år efter år, ledande inom hållbarhet med våra reparerbara enheter och det bästa valet för den som vill ta en digital detox. Nu är vi redo för nästa steg på vår resa - att ta oss in på marknaden som en oberoende kraft för att skapa en ny värld för telekommunikation med fokus på konsumenternas behov.”

När de första mobilerna för det nya varumärket kommer att dyka upp eller tillkännages är för tillfället inte känt.