Galaxy S26-serien kan förlora en medlem

Samsung planerar att introducera Galaxy S26-serien i januari 2026 under arbetsnamnet Next Paradigm, som en uppföljare på Galaxy S25 som gick under namnet Paradigm. Enligt publikationen WinFuture, som hänvisar till relevanta databaser, kommer serien att bestå av tre modeller med kodnamnen NPA1, NPA2 och NPA3.

”NPA1” tros vara basmodellen, men det finns ännu inte mycket information tillgänglig.

”NPA2” förmodas vara antingen Galaxy S26+ eller Galaxy S26 Edge, och rykten tyder på att Samsung kan ersätta sin vanliga mellanklassmodell av Galaxy med en tunnare design i stil med S25 Edge. Det är dock oklart om den dåliga försäljningen av Galaxy S25 Edge har förändrat detta, men enheten ska enligt informationen uppgradera sin ultravida kamera till en 50 MP-sensor, vilket är en förbättring jämfört med de 12 MP-sensorer som används i S25+ och S25 Edge.

Annons

Slutligen skulle ”NPA3” vara Galaxy S26 Ultra, med den högsta flaggskeppsmodellen som erbjuder en 200 MP huvudkamera och en 50 MP teleobjektiv, precis som S25 Ultra.

Utöver telefonserien nämner WinFuture även en uppföljare till Samsungs smarta ring, Galaxy Ring, med arbetsnamnet Next Smart Ring. Eventuellt kan den komma att lanseras i samband med Galaxy S26-modellerna.